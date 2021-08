De cara a la nueva realidad post pandemia y con la seguridad como prioridad, la entidad March of Dimes celebrará la Marcha por los Bebés, su emblemático evento de recaudación de fondos, de manera virtual. El evento, enmarcado en el 25 aniversario de la entidad, será el domingo, 22 de agosto a las 10:00 a.m. a través de la página MarchForBabies/Event/PuertoRico. En esta marcha virtual, cada dólar donado representa un paso hacia adelante para que más bebés nazcan a término y sanos. La meta es avanzar 150,000 pasos.

“La Marcha por los Bebés es la campaña de recaudación de fondos más importante de March of Dimes. Participar en la marcha brinda esperanza a las familias de bebés que nacieron prematuramente o enfermos, asi como a familias que planifican tener un bebé, pues la prevención de nacimientos prematuros, defectos congénitos y mortalidad infantil, ha sido y es el norte de March of Dimes”, dijo Alma Seda, directora ejecutiva de March of Dimes Puerto Rico.

Los fondos recaudados ayudan a que se investiguen las causas, tratamientos y prevenciones de los problemas de salud que pueden afectar a una mujer y su bebé antes, durante y después del embarazo.

Actualmente, 1 de cada 8 bebés nace prematuramente en Puerto Rico. Cuando se comienza la campaña de prematuros en 2003, la tasa de nacimientos prematuros en la isla era 1 de cada 5. Puerto Rico ocupa la posición # 5 en nacimientos prematuros comparado con todos los estados y jurisdicciones de Estados Unidos.

“El objetivo de esta Marcha, aunque sea virtual, sigue siendo el mismo: contar con la participación ciudadana para brindar una mano amiga a aquellas familias que les tocó un nacimiento prematuro o con trastornos de salud. Todo niño merece la oportunidad de crecer con salud, bienestar y amor. Invitamos al público a aceptar el reto de la Marcha y ayudarnos a adelantar nuestra misión”, dijo Milagros Carballo, presidenta de la Marcha por los Bebés 2021.

Por su parte, la presentadora Nicole Chacón dijo sentirse agradecida con la oportunidad de fungir como madrina del evento este año. “Estoy contenta de ver que organizaciones como March of Dimes procuran ayudar a tantos niños y a sus familias. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros niños a vencer obstáculos y sé que con el corazón noble de nuestra gente, lograremos continuar con este compromiso”.

Tanto Carballo como Chacón exhortan a toda persona a participar en la Marcha por los Bebés 2021. Donaciones se pueden hacer por ATH Móvil al teléfono 787-671-4818. Para participar en la Marcha virtual, visita www.MarchOfDimes.org, www.NacerSano.org y unirse a la conversación en Facebook: March of Dimes Puerto Rico.

“Continuaremos trabajando sin descanso para que todo bebé nazca a término y sano”, concluyó Carballo.