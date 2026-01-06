Nicole Kidman y Keith Urban se divorciaron y se encuentran legalmente solteros, poniendo fin a 19 años de matrimonio de una de las parejas más influyentes del entretenimiento.

Una jueza de Nashville, Tennessee, emitió una orden en una audiencia el martes disolviendo el matrimonio entre la actriz ganadora del Oscar y la cantante de country ganadora del Grammy.

La jueza Stephanie J. Williams declaró en un documento judicial que los acuerdos de la pareja sobre la división de bienes y la custodia de los hijos son suficientes y les concedió el divorcio.

Williams escribió que “existen diferencias tan irreconciliables entre las partes que harían impracticable e imposible la continuación del matrimonio”.

Tanto Kidman como Urban renunciaron a su derecho a comparecer en la audiencia.

Los mensajes a sus representantes solicitando comentarios no fueron respondidos de inmediato.

Kidman solicitó el divorcio en septiembre. La separación de la superestrella fue una sorpresa para la mayoría del público, pero claramente se venía gestando desde hacía tiempo. Todos los asuntos legales relacionados con los bienes y la custodia se habían resuelto y firmado el día de la solicitud.

Tennessee exige un período de espera de 90 días para las parejas con hijos menores antes de que el divorcio pueda surtir efecto. Kidman y Urban, ambos de 58 años, tienen dos hijas adolescentes. Su solicitud de divorcio indicó que tenían “dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables”.

El plan que firmaron establece que Kidman sería la madre con la residencia principal de las niñas. Sugería que seguirían viviendo en Nashville, como lo han hecho toda su vida. La solicitud establece que ninguno de los padres necesitaría manutención infantil ni conyugal, y establece una división aproximadamente equitativa de sus bienes comunes.

Dos de las estrellas más importantes de Australia en las últimas décadas, Kidman y Urban se conocieron en Los Ángeles en 2005 y se casaron en Sídney al año siguiente. Fueron figuras recurrentes de la alfombra roja durante sus dos décadas de relación, con Urban acompañando a su esposa en los Oscar y Kidman asistiendo a eventos musicales como los Premios de la Academia de Música Country. La pareja había descrito públicamente, pero con cariño, algunas dificultades matrimoniales, pero aún había pocas señales visibles de que el divorcio estuviera cerca. El matrimonio fue el primero para Urban y el segundo para Kidman, quien estuvo casada con Tom Cruise entre 1990 y 2001. Kidman también tiene dos hijos mayores con Cruise.