La cantante de música sacra Nimsy López sigue bajo antención médica tras cuatro días de ser hospitalizada por un fuerte quebranto de salud, y su esposo, el evangelista Micky Mulero, manifiesta un “día de milagros”.

El líder religioso continúa compartiendo detalles sobre el percance que experimenta la intérprete, quien se encuentra todavía en Centro Médico de Río Piedras, y subió un video a sus redes sociales pidiendo el apoyo de sus seguidores.

“Un día más por estos pasillos, creyendo que es día de milagros. ¿Alguien dice amén? ¡Vamos, vamos, diga amén! ¡Hoy es el día!“, pronunció Mulero.

Mulero, el pasado miércoles, compartió que la artista, conocida por darle voz a temas como "Proceso“, ”A prueba de todo" y "No estás solo“, continúa ”siendo evaluada", bajo “estudios y más estudios”

“Ya hay ciertos hallazgos y algunos tratamientos que se están dando”, destacó el evangelista, quien agradeció al público por sus oraciones, llamadas, mensajes, regalos, ofrendas, así como la ayuda recibida.

“Ella está alerta, aunque sedada en ocasiones, para poder descansar. Pronto todo esto pasará. ¡Venceremos! ¡Dios lo hará otra vez!“, agregó.

López, el pasado martes, fue internada al hospital público de Puerto Rico tras sufrir un extraño percance con su brazo izquierdo.

“Como dice el puertorriqueño: se arrastraba del dolor”, comentó Mulero, en una transmisión en vivo por Facebook.

“Los médicos estuvieron haciendo muchos laboratorios, pensaban que se había dislocado el hombro, y fue un proceso duro, hubo que medicarla”, explicó. El dolor también se reflejó en el hombro y el cuello.

El panorama se complicó el sábado pasado, cuando López perdió la visión en su ojo izquierdo tras asistir a la boda de un sobrino.

“No hay un diagnóstico todavía. No se explican qué está pasando”, aseguró.