Agradecida por las oraciones y el apoyo del pueblo, la cantante Nimsy López manifestó que recibe el 2026 sostenida a la fe tras volver a ser hospitalizada en Centro Médico.

La ministra de música sacra compartió una reciente actualización en su cuenta de Facebook, donde aseguró que, aunque le dijo adiós al 2025 y recibió el nuevo año “diferente”, continúa arraigada a su espiritualidad y su familia, quienes aparecieron en una nueva foto.

“Gracias a todos los que continúan orando por un milagro”, destacó la puertorriqueña, quien honró a su esposo, el evangelista Micky Mulero, a quien destacó como un “gran hombre” que “ha luchado como un general, sin soltarme de campana a campana”, así como sus hijos, familiares, amigos, y hermanos en la fe.

PUBLICIDAD

Relacionadas Nimsy López vuelve a ser hospitalizada

También la intéprete de “Proceso” agradeció al equipo médico y salubrista de Centro Médico de Puerto Rico, quienes resaltó por su profesionalismo.

“Gracias a los medios por preocuparse y llevar la noticia con mucha diligencia, y a todo un pueblo que nos ama tanto, no tengo palabras para agradecer”, sostuvo, quien indicó que los suyos siguen “aferrados en que la fe es fe porque no lo ves, pero lo crees”.

Esta actualización se da a tres días de que su familia informara del reingreso al hospital tras nuevos hallazgos que la obligaron a “continuar con estudios y tratamiento”.

La voz de “A prueba de todo” fue hospitalizada a inicios del mes de diciembre por un quebranto de salud que la mantuvo internada más de dos semanas, llegando a requerir donaciones de sangre y ser tratada en la unidad de cuidados intensivos.

Fue dada de alta el 20 de diciembre, teniendo la oportunidad de pasar el día de Navidad en familia.

“La bondad de mi Dios me permitió celebrar con mi familia hoy el verdadero sentido de este día especial que es Jesús. Cinco días después de salir de Intensivo, hoy, día de Navidad, doy Gloria a mi Dios por su misericordia y la unidad de todo un pueblo que en oración y clamor tocaron el cielo”, expresó López en Facebook.