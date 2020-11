Ninel Conde denunció a su expareja y padre de su hijo, Giovanni Medina, por violencia. El jueves, Medina estaba citado a una audiencia inicial para que se le informara sobre la carpera de investigación que se lleva en su contra.

Junto a su equipo legal, Ninel se manifestó en contra de la violencia de género, y sin mencionar su nombre, citó el caso de Eleazar Gómez, quien se encuentra preso por las agresiones contra la peruana Stephanie Valenzuela.

La carpeta del caso, explicó uno de los abogados de Ninel, ya se encuentra judicializada, luego de haber recabado los suficientes datos de prueba.

Por primera vez, Ninel habló de la denuncia en contra de su expareja Giovanni Medina, quien actualmente tiene a su hijo, y reiteró que las mujeres deben alzar la voz en contra de la violencia de género.

“No había hablado de esta denuncia, hasta que lo tuviéramos materializado, no me gusta hablar por hablar, por inventar, sino tener elementos, y este es un claro no a la violencia de género. Es importantísimo levantar la voz y no necesitas tener una mordida, o dos o tres en el cachete; te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me hubieran arrancado los cachetes a mordidas a que me hicieran lo que me están haciendo”, explicó.

Finalmente, Ninel expresó que confía en justicia que impartirán las autoridades mexicanas, lejos de las influencias políticas que tendría Giovanni Medina.

“Una vez más, no a la violencia, y quien defienda esta causa (la violencia), entonces no tiene mamá, las mujeres merecemos respeto y merecemos ser escuchadas, y merecemos que se haga justicia, así que yo confío en las autoridades de mi país, confío para que no se queden impunes por más que tengan conocidos, palancas, relaciones gubernamentales, o lo que sea y que se haga justicia como se ha hecho en otros casos donde no hay influencia política”, finalizó.

A través de su cuenta de Twitter, Giovanni Medina dijo que no asistiría a dicha audiencia, y negó que tuviera algo que ver con los señalamientos de Ninel Conde, además, se refirió a unas fotografías publicadas por el medio Despierta América, donde se muestra el rostro de Ninel golpeado.

Sin mencionar a Giovanni, Ninel lamentó que después de todo, Medina no se atreva a aceptar sus acciones, las cuales, aseguró, no son mentiras.