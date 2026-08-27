La cantante y actriz mexicana Ninel Conde pidió el apoyo de sus seguidores luego de sufrir quemaduras en ambas manos mientras participaba en la quinta temporada de Top Chef VIP, el reality culinario de Telemundo.

A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes de las lesiones y explicó que el accidente ocurrió durante una de las exigentes pruebas de cocina del programa. Aunque no ofreció detalles sobre la gravedad de las heridas, aseguró que se encuentra recibiendo atención médica y solicitó oraciones para su pronta recuperación.

“El cansancio ya está haciendo estragos físicamente en mí. Hoy solo les pido una cosa: oren por mí, mis bebés”, expresó la intérprete, conocida como “El Bombón Asesino”, al agradecer los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores.

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El incidente se suma a los momentos de tensión que ha vivido Ninel Conde en esta temporada del programa. Días atrás, la cantante sorprendió al anunciar que abandonaba la competencia por motivos de salud y desgaste emocional, pero posteriormente cambió de opinión y regresó al reality al asegurar que no estaba dispuesta a rendirse.

Top Chef VIP 5 reúne a 20 celebridades que compiten por un premio de $200,000 y el título del mejor cocinero de la temporada, en una competencia que ha estado marcada por retos físicos, accidentes y una intensa presión dentro de la cocina.