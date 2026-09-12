La vedette Niurka Marcos y la personalidad de televisión Manelyk González protagonizaron una fuerte discusión dentro de la competencia “La Granja VIP 2″.

Durante una breve tregua que la cubana y la mexicana tuvieron en el “reality show” de Azteca Uno, ambas tuvieron una conversación cotidiana junto a sus compañéros. Pero el dialógo se tornó en un pleito, donde las artistas empezaron a hacer reclamos relacionados a su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

El incidente sucedió mientras los habitantes Bicolor, Fernando Lozada, Kunno y la misma Manelyk, hablaban sobre la forma correcta de pronunciar la palabra “reels”, refiriéndose a los videos verticales de Instagram.

PUBLICIDAD

La charla arrancó un tono de broma, pero la intervención de Niurka cambió rápidamente el ambiente.

El intercambio rápidamente quedó en insultos, particularmente cuando la vedette volvió a llamar “cerebro de pescado” a la “Reina de los Realities”, expresión que Marcos ya había utilizado contra ella durante los enfrentamientos que sostuvieron hace un año.

“Participo de la plática que me dé la gana, no la que tú me dirijas”, expresó Marcos.

González luego le comentó sobre su actitud y menospreció la trayectoria de su oponente en el mundo del entretenimiento.

Pero Marcos no se quedó callada.

“Tú no eres la más perra, ni la más gallita, ni la más nada. Aquí hay más que tú, más trayectoria que tú y más”, sostuvo.

González reaccionó inmediatamente y desestimó el señalamiento de su compañera: “Me vale madres, tu trayectoria me la paso por el cu...”, contestó.

A partir de ese momento, ambas se fueron pico a pico y comenzaron a destilar veneno sobre sus pasados amorosos fallidos.

Marcos criticó que algunos habitantes pidieran empatía y buena energía después de haber realizado comentarios contra otras personas.

González respondió imitando a alguien que llora y asegura ser una buena persona.

La discusión alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Marcos retomó el insulto que anteriormente había dirigido contra González.

“Eres una estúpida con un cerebro de pescado. Se te olvida lo que dices ahorita, se te olvida lo que dijiste ayer. Tranquila, tienes un cerebro de pescado”, lanzó la cubana.

“Tranquila, tranquila, que ya te digo estúpida. Yo vivo tranquila”, contestó la mexicana.