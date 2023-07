La batalla legal entre Kevin Costner y su ex esposa, Christine Baumgartner, continúa dando nuevos giros. El actor rechaza pagar las cantidades exigidas por su exesposa para la manutención de sus hijos alegando carecer de los fondos suficientes, a la vez que acusa a la empresaria de utilizar el dinero para otros fines.

Según los documentos judiciales obtenidos esta semana por Page Six, el reconocido intérprete de la serie Yellowstone realizó impactantes declaraciones contra la madre de sus hijos. El actor sostiene que los 250 mil dólares mensuales que la mujer pide para manutención no serían para beneficio de los niños sino para gastos personales de Baumgartner.

Costner asegura, además, que no puede pagar esas cantidades porque ya no trabaja en la exitosa producción y dice que su ex tiene una imagen inexacta de sus finanzas. “Ganaré sustancialmente menos en 2023 que en 2022. Esto se debe a que ya no tengo contrato con Yellowstone, la fuente principal de mis ingresos el año pasado”, manifestó la estrella de 68 años en documentos presentados esta semana.

Cabe recordar que Paramount anunció en mayo que Yellowstone terminaría con su quinta temporada. Costner, que interpreta al patriarca John Dutton desde que la serie se estrenó en 2018, afirma que los cálculos de Baumgartner en relación a sus ingresos no son reales, puesto que sus ganancias son “variables y pueden cambiar drásticamente” cada año.

Según la misma publicación, el actor también mencionó que no puede “permitirse el lujo de pagar esas cantidades” mientras afronta su propio nivel de vida y el mantenimiento de sus bienes.

En cuanto a la cuarta parte del millón de dólares mensual que Christine pide de manutención económica para sus hijos, Costner alega que Baumgartner pretende utilizar el dinero en cirugías estéticas y en otros gastos personales. El contador del artista apuntó que la empresaria ha gastado más de 100 mil dólares en este tipo de procedimientos, lo cual lleva al actor a creer que su solicitud de una cantidad tan sustancial mensual estaría motivada en su deseo de continuar realizándose cirugías plásticas, reveló Page Six.

Además, Costner señala que Baumgartner realizó compras extravagantes en boutiques y habría retirado dinero de cajeros automáticos, solicitado préstamos y utilizado sus finanzas en honorarios de abogados y en otros gastos que no tienen una relación directa con la crianza de los niños. Estos gastos, según Costner, generan dudas sobre las verdaderas intenciones de Baumgartner detrás de la solicitud de manutención infantil.

La expareja del actor argumenta que el monto solicitado es necesario para mantener el estilo de vida al que están acostumbrados sus hijos; los adolescentes Cayden, de 16 años; Hayes, de 14, y Grace, de 13. Sin embargo, Costner sostiene que unos 30 mil dólares por mes serían más que suficientes para sus gastos, incluido el seguro médico, las actividades extracurriculares y, entre otros, la matrícula de sus escuelas privadas.

“El estilo de vida marital, incluido el de los menores, era consistente con los ingresos extremadamente altos de Kevin”, afirma la mujer en los documentos judiciales. Y agrega: “Me doy cuenta de que nuestro estilo de vida es extraordinario. Aprecio cuán bendecidos somos de vivir de esta manera. Es importante no solo brindar un hogar cálido y cómodo para nuestros hijos, sino también enseñarles los valores familiares y la gratitud”.

Los servicios contables contratados por la mujer determinaron, a partir de la información bancaria compartida por la expareja, que el flujo de efectivo mensual promedio que recibe Costner rondaría los 1,5 millones de dólares.

Las disputas financieras entre Costner y Baumgartner han ocupado un lugar central desde que Christine solicitó el divorcio en mayo, después de 18 años de matrimonio. A medida que persisten las batallas legales, la negativa de Baumgartner a desalojar su propiedad de Santa Bárbara ha complicado todavía aún más la situación.