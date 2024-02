Anoche se celebró la trigésima sexta edición de Premio lo Nuestro, gala que inició con polémica debido a que pese a que RBD estaba nominado, dos de sus integrantes no pudieron entrar al Kaseya Center de Florida, lugar donde se celebró la ceremonia.

Luego que Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilaran por la alfombra magenta de los premios, no les permitieron entrar al gala porque les dieron boletos equivocados y no habían mesas disponibles.

Christopher Uckermann y Christian Chávez se retiraron de Premio Lo Nuestro, ya que tuvieron problemas para ingresar al evento.



¿Qué clase de organización tienen @premiolonuestro que no pueden solucionar algo así?

Christopher compartió la historia en su cuenta de Instagram junto a su amigo Christian Chávez, donde dijeron que se iban a cenar ya que no pudieron entrar.

“Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer no había mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña”, dijo Christopher.

“Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados”, finalizó el artista.

El artista expresó que les dolió mucho haber viajado hasta Miami y que Premio lo Nuestro no tuviera los lugares para ellos.

La agrupación RBD estaba nominada en la categoría Tour del Año grupo o Dúo del Año, donde resultó ganadora.