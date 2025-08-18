El cantante puertorriqueño Manny Manuel reaccionó esta noche, a través de un video en sus redes sociales, a la cancelación de su presentación en el evento Merengue Legends, celebrado ayer en el Coca-Cola Music Hall.

“Saludos a todos, desde aquí desde casita para dejarles saber que todo está bien. Yo estoy bien”, expresó el artista. “Yo estuve en el Coca Cola (Music Hall) ayer. Simplemente que ellos no quisieron que yo subiera a cantar, esa es la realidad. Yo estoy en mi casa y yo estoy bien. ¿Por qué siempre se empeñan en tergiversar las cosas y decir las cosas como no son? Yo estuve en el Coca Cola”, manifestó Manny Manuel en el vídeo.

“Ellos no quisieron que yo subiera a cantar, eso es todo”, recalcó el intérprete de Como duele.

Se suponía que el cantante boricua compartiera tarima anoche con Wilfrido Vargas y Víctor Roque y La Gran Manzana, en un junte histórico que fue promocionado como “una inolvidable velada donde cada exponente traerá su mejor repertorio, acompañado de sus orquestas completas y un despliegue de energía, nostalgia y sabor tropical”.

No obstante, minutos antes de la esperada presentación de Manny, el cantante dominicano Víctor Roque se dirigió a los asistentes para anunciar que habían tomado la decisión de que el llamado “Rey de Corazones” no subiera al escenario.

“Es muy difícil nosotros cumplir con ustedes porque realmente hoy tuvo una situación de recaída. No sé si es el alcohol, pero les pido de favor que cualquier reclamación que usted vaya a hacer con Manny, yo doy la cara por él, porque él quiso hacerlo de corazón”, confesó Roque al público presente en el evento.

Otro de los invitados al espectáculo fue el merenguero dominicano Jossie Esteban, quien hoy compartió en sus redes un video junto a Manny Manuel, que se presume fue grabado anoche en uno de los camerinos del Coca-Cola Music Hall.

“@mannymanuellive eres un artista que admiramos por tu voz única, tu carisma y tu entrega en cada escenario. Más allá de la música, respetamos tu resiliencia y tu capacidad de levantarte con dignidad. Gracias por regalarnos tanto con tu arte y tu historia. Feliz de verte y abrazarte”, lee el texto de Jossie Esteban que acompaña el video.