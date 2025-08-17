El cantante dominicano Víctor Roque se disculpó por la ausencia en tarima del intérprete puertorriqueño Manny Manuel durante el evento “Merengue Legends”, que se llevó a cabo la noche del sábado en el Coca-Cola Music Hall. Roque aclaró que la voz de “Si una vez” llegó al recinto, pero se tomó la decisión de que no subiera al escenario.

“Es muy difícil nosotros cumplir con ustedes porque realmente hoy tuvo una situación de recaída”, confesó Roque al público presente en el evento que también contó con el legendario músico Wilfrido Vargas, de acuerdo con un video que circula en las redes sociales.

Se supone que Manny Manuel se presentara anoche en el COCA cola junto a las leyendas Víctor Roque y la gran manzana y Wilfrido Vargas. Victor Roque tuvo que salir al escenario a excusar a Manny y rellenar su presentación.

“No sé si es el alcohol, pero les pido de favor que cualquier reclamación que usted vaya a hacer con Manny, yo doy la cara por él, porque él quiso hacerlo de corazón”, prosiguió antes de continuar con la función del concierto producido por Vitico Roque junto a OPM Events.

La promoción del evento, que incluía al puertorriqueño, prometía unir a la banda neoyorquina y a Wilfrido Vargas junto con el “Rey de Corazones” para una velada en la que cada exponente presentaría su mejor repertorio.

La voz de “Fiera callada” celebró en octubre del año pasado 30 años de trayectoria precisamente en el mismo recinto. En entrevista con Primera Hora, reveló que veía el evento como “un agradecimiento eterno” al apreciar que el público todavía lo recibe con los brazos abiertos, aun con sus problemas con el alcohol. “Sin esos golpes, aunque han sido muy duros y quien más los ha sufrido soy yo, no hubiera aprendido tanto. Tengo una perspectiva de la vida tan grande, tan especial, gracias a todos estos sucesos. No creo que cambiaría nada, porque la experiencia y fortaleza que tengo hoy día, yo estoy seguro que otras personas no la poseen”, manifestó entonces el artista, quien en marzo de este año anunció que se casó con su compañero, Pablo.

Este medio se comunicó con su portavoz de prensa, Cindy Villarraga, quien indicó que más adelante emitirán declaraciones “con el amor y respeto que se merece la fanaticada”.