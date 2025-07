“He quedado en shock”, así se manifestó el merenguero Manny Manuel tras aclarar que su reciente comentario manifestando que quienes consideran a Bad Bunny un “fenómeno” son personas de “mente corta” no fue una ofensa hacia el exponente urbano.

El “Rey de Corazones” subió un video en su cuenta de Instagram para manifestar que su estado en Threads sobre la estrella boricua se trató de un “chiste” que se llegó a tergiversar.

El artista aprovechó también a reconocer la popularidad del exponente urbano, quien continúa este fin de semana con su residencia artística en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Hay que ser bien ignorante para creerse una cosa como esa”, alegó el artista.

Su respuesta se produce a horas recibir críticas por un comentario que generó polémica entre internautas y fanáticos del vegabajeño.

“Las comem**rdas de esta era… se tragan que Bad Bunny ha sido un fenómeno… mentes cortas. Yo fui y soy un fenómeno. Ashley La Bomba… fue un fenómeno”, escribió la voz de “Si una vez”.

Dicha publicación no demoró en provocar respuestas negativas hacia el orocoveño, algunos lamentando el tono del mensaje, mientras que otros asegurando que el intérprete de “Lo que le pasó a Hawaii” no se expresaría de la misma forma sobre su persona.

“Mi amor, te quiero con el alma, pero este comentario es desatinado. Claro que es un fenómeno. Dejó atrás incluso a Ricky Martin y hasta al mismo [Daddy] Yankee. No te resta una milésima el reconocerlo. Cada quien con su historia, con su brillo, y con sus logros. No es necesario insultar al público. No te hace lucir bien. Es una verdad innegable, como es loable lo que ha hecho para inyectar la economía del país”, sostuvo una seguidora del cantante de música tropical.