La actriz y comediante Norwill Fragoso no está ajena a los cuestionamientos de algunas personas que le recriminan por inmiscuirse en la discusión pública sobre los problemas que le afectan al país.

De hecho, unos se han atrevido a decirle que ‘aprenda a escribir’, sin saber que la artista está culminando un doctorado en Literatura Puertorriqueña y del Caribe, además de que valora la oportunidad de expresar su sentir desde el privilegio de ser una figura con visibilidad nacional.

Así lo expuso Fragoso a preguntas de la periodista Damaris Hernández, como parte del segmento “Un cafecito en la Plaza” del proyecto Somos Puerto Rico que llegó este viernes a la plaza pública José Adolfo Pesante en Añasco.

“Yo creo que lo más grande que tiene un ser humano es su voz. ¿Para qué yo tengo una voz si no puedo usarla? Si tengo el privilegio de ser una figura pública, una comunicadora, una actriz que tiene visibilidad nacional, ¿por qué no aportar en el pensamiento crítico? ¿Por qué no comunicar lo que está bien? ¿Por qué no señalar lo que está mal y ofrecer alternativas?”, manifestó.

“A mí me preocupa mucho mi país y yo amo a mi país como amo a mi madre. Yo no tengo miedo de decir lo que pienso y, lo que pienso lo digo con mucho respeto y hablando siempre con conocimiento de causa. Yo no digo nada y no opino nada de lo cual yo no estoy segura, de lo que no haya investigado y muchas veces las personas juzgan sin saber por qué y señalan de porqué uno no puede y porqué si eres figura pública no puedes hablar de política”, acotó.

Al defender su planteamiento, la actriz, que es parte del elenco del programa televisivo Raymond y sus amigos, afirmó que “soy un ser humano como cualquier otro”.

“Mi trabajo es en televisión, pero trabajo como usted trabaja en su casa o en una oficina, yo trabajo frente a una cámara, pero rindo planillas y pago, soy un ciudadano común”, insistió.

Asimismo, habló de su columna “El puño de Norwill” en Primera Hora, donde cada martes expone diversos temas, a la vez que invita a la reflexión colectiva e individual.

“Es interesante ver los comentarios de la gente porque hay quienes dicen: ‘Cuando aprendas a escribir…’ Yo estoy terminando un doctorado en Literatura Puertorriqueña y del Caribe. Yo quiero hablar de todo, del humor de nuestro país, que reflexionemos juntos”, acotó al mencionar que espera culminar el doctorado en aproximadamente un año cuando complete su tesis y la defienda.

De otra parte, compartió su emoción de recibir el premio Talía por su monólogo ‘Las cosas extraordinarias’; otorgado por críticos de teatro en la ciudad de Nueva York, a donde viajó en días recientes.

“Me llena de mucho orgullo porque sabes que hacer teatro en nuestro país es casi misión imposible y muchas veces hacemos funciones para solamente un fin de semana, pero tengo la bendición de haber recorrido la isla e ir fuera del país y confío pueda seguir presentándola muchas veces más”, sostuvo.

En cuanto a su participación en Raymond y sus amigos, espacio al cual llegó hace ocho años, Norwill confesó que disfruta mucho la oportunidad de interpretar personajes nuevos cada semana.

No obstante, aunque dijo que se identifica con Rizo, la bartender de ‘Los borrachitos’, la comediante reveló que se divierte al parodiar a la comisionada residente en Washington, Jennifer González.

“Rizo porque es una mujer bien fuerte, luchadora, con opinión; no tiene miedo de bregar con los hombres y ponerlos en su lugar y yo tampoco. Me identifico mucho con ese personaje. Me divierto mucho cuando hago la parodia de Jennifer González, cuando hago a JGo, eso me lo disfruto brutalmente, claro, desde el respeto y siempre salvaguardando mi respeto a ella por ser mujer y por la labor que hace”, destacó.

Cabe destacar que su imitación le valió una visita de la comisionada quien asegura que “es a la mejor persona que le queda la imitación”.

“Me echó la bendición y lo hago con mucho cariño y gratitud, a pesar de que nosotras no comulgamos con las mismas ideas. Mi ideología política no es la misma que la de ella, de hecho, es diametralmente opuesta. Es un escenario dominado por hombres lo que ella hace es encomiable”, aclaró.

Finalmente, la artista habló de su próxima participación en teatro en la comedia “El juego del Cab#8n”, una versión boricua del ‘Squid Game’, escrita y dirigida por Carlos Vega.

Además de Fragoso, el elenco está integrado por Jasond Calderón, Alejandro Gil, Alí Warrington, Robert ‘Fantacuca’ Maldonado, Danilo Beauchamp, Naymed Calzada, Shum Ming Lu Cen y Carlos Vega.

“Es una comedia al estilo Molusco. Yo sabía que a la gente le iba a costar trabajo verme con ese corillo, pero ese corillo es maravilloso. Tuve la fortuna de trabajar con ellos en 2017 después de (huracán) María cuando se hizo ‘Nos partió por el medio’ con 14 funciones entre Puerto Rico y Orlando. Me volvieron a llamar y estoy super emocionada”, concluyó.