Todo apunta a que la historia de amor entre la cantante urbana Becky G y su prometido, el futbolista argentino Sebastián Lletget, está pasando por un bache luego de que trascendiera que el deportista le habría sido infiel a la artista.

Hace unos días, medios de comunicación internacionales habían dado cuenta de que el jugador del club Dallas habría engañado a la cantante, con quien se comprometió en matrimonio a finales del 2022.

La revista People informó de que una mujer le escribió a la intérprete de Sin pijama para confirmarle que tenía pruebas de que Sebastián la había engañado con ella.

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio, quien te engaña con muchas mujeres más”, leía el mensaje de la tercera persona en cuestión.

Hasta el momento, ni Becky G ni Sebastián se habían manifestado al respecto de estos rumores, pero este lunes el argentino publicó un mensaje en sus redes sociales en el que acepta que cometió un error (aunque no aclara cuál) y que con sus acciones había lastimado a su prometida.

Sobre esta situación, el futbolista prometió que se pondría en un tratamiento especial para trabajar en su bienestar mental.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó el jugador.

“Esta última semana de caos y dolor me ha forzado a afrontar las consecuencias de mis actos, mis miedos y mis fallos del pasado. He estado participando de lleno en terapia, reconociendo que he desarrollado el enfado y problemas de salud mental que necesitan ser tratados”, concluyó el deportista.