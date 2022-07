Un nuevo programa de radio que la cadena Spanish Broadcasting System (SBS) estrenará próximamente, no sustituirá a “Molusco y los Reyes de la punta” ya que el mismo irá al aire por la emisora Z-93.

Aunque se espera que el espacio ocupe el horario de las tardes y coincida con la producción de Jorge Pabón “Molusco”, no será hasta la próxima semana, cuando la estación realice una conferencia de prensa, que se sabrá oficialmente la hora, el nombre y los presentadores de la nueva propuesta radial.

Molusco le desea suerte

“Nadie es indispensable incluyéndome. Mucho éxito sé que la van a partir”, escribió Molusco hoy en su cuenta de Instagram, lo que provocó confusión en algunos de sus seguidores, que pensaron que se trataba de una despedida y que su programa sería sustituido.

Pabón y sus compañeros de programa, Pamela Noa y Ali Warrington, se encuentran actualmente suspendidos de la emisora de SBS luego que el pasado viernes no siguieran la instrucción de no hablar sobre los conciertos que tendrá Bad Bunny a fin de mes en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“Nos suspenden a los tres porque estábamos en el aire. Yo no tenía problema de que me suspendieran, yo lo dije ahí, y de cierta manera, sentía que me iban a suspender por hacer mi trabajo, pero al final del día, tengo que seguir instrucciones”, manifestó Molusco el lunes en la noche a través de un vídeo en su canal de YouTube.

“SBS hizo lo que tiene que hacer”, agregó.

Se espera que “Molusco y los Reyes de la punta” regresen al aire este próximo lunes, 18 de julio, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. por La Mega (106.9 FM).