La cantante Nydia Caro, la actriz Suzette Bacó y la periodista Mónika Candelaria coincidieron en que el amor propio es la herramienta infalible en la continua lucha de las mujeres en la búsqueda de igualdad de condiciones y derechos en la sociedad.

Las tres famosas participaron esta tarde de un ameno conversatorio en el Teatro de la Escuela de Bellas Artes Antonio González Caballero como parte de la conmemoración de “Día internacional de la mujer” y de las actividades que el municipio de Carolina tiene proyectadas para esta semana.

Las actrices y la reportera de Wapa Televisión tuvieron un encuentro que sirvió de motivación para las cientos de mujeres que ocuparon todas las sillas del teatro. Muchas de las asistentes son participantes de los programas Asuntos de la Mujer y Proyecto RAMA del municipio de Carolina. El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte fue quien dio la bienvenida en el evento.

El foro “Mujeres de poder” evidenció cómo las tres famosas han luchado con sus propios retos y obstáculos en las facetas personales y profesionales para proclamarse mujeres que viven a plenitud en una sociedad en la que todavía se anhela la igualdad, equidad salarial, justicia y la erradicación de la violencia de género.

“Para conocer lo que está pasando, como dijo Nydia hay que conocer la historia. Hoy más que una celebración es una conmemoración de la mujer trabajadora. Porque hoy se conmemora como unas mujeres por salir a luchar por una igualdad salarial fueron quemadas en una fábrica de costura en New York por sus propietarios y si trasladamos eso a Puerto Rico hubo mujeres como Ana Roqué y Juana Colón y otras mujeres importantes de nuestra historia a las que le debemos poder votar, poder salir, poder vivir. Esas mujeres nos han abierto las puertas para que nosotras sigamos haciendo lo mismo a otras y seguir con la transformación porque hay mucho que andar”, sostuvo la actriz y comediante Bacó.

Las tres féminas reconocieron que la batalla no cesa y aunque se han logrado un sinnúmero de avances falta mucho en vías de una mejor educación, mejores condiciones de vida, equidad salarial, “tener los mismos derechos que cobijan a los hombres” y ante todo erradicar los feminicidios y violencia de género.

“El amor propio si no está no hay nada. Tenemos que abrazarnos de amor propio. Es mirarte frente al espejo y amarte tal cual en todas las dimensiones. Sacarte la publicidad absurda que nos meten por ojo, nariz y boca de que hay que tener una anatomía específica que nos aplica a nosotras que somos mujeres con una mezcla espectacular de razas”, precisó Bacó que utilizó su humor innato para motivar a las féminas amarse y respetarse ante todo.

A las tres conferenciantes se le preguntó sobre sus retos personales y cómo los superaron. La cantante y veterana actriz Nydia Caro narró que su mayor reto fue enfrentar a sus padres, quienes no creían en la carrera de artista y demostrarle, específicamente a su padre, que se convirtió en una gran estrella nacional e internacional.

Entre los retos que ha tenido que vencer la presentadora de noticias de “Noticentro al Amanecer” destacó el tener que luchar contra los estigmas de la apariencia física, la percepción de los concursos de belleza y ser joven e inexperta al incursionar hace más de diez años en campo del periodismo televisivo.

“He tenido varios retos. La apariencia física y el ser joven son dos estereotipos que quizás algunos piensan que no cuentan con las capacidades para llegar a una posición como la que ocupo hoy día. Eso hay que eliminarlo por completo porque la belleza es relativa y todas somos bellas y bellos. Todas tenemos las capacidades para lograr lo que queremos. Lo más valioso es el amor propio. Se me dio una gran oportunidad y se me abrió una puerta, pero yo la empujé. Se los digo ahora a ustedes, puerta que se presente, usted la empuja”, aseguró Candelaria, quien a su vez afirmó que erradicar la desinformación también debe ser una prioridad a la hora de avanzar hacia la justicia y equidad salarial para las mujeres.

Bacó, por su parte, enumeró que nivel personal lo más duro han sido las pérdidas que van desde muertes de familiares, mascotas, divorcio y trabajo. No obstante, la vida le ha mostrado que hay enfrentarlas de manera combatiente y no victimizarse.