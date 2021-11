La pareja compuesta por el cantante Obie Bermúdez y Jennifer Peña quedó eliminada esta noche del programa Así se baila, que transmite Telemundo todos los domingos.

El matrimonio competía con otras seis parejas.

Momentos antes de comenzar la transmisión del programa, Peña envió un mensaje al músico boricua a través de sus redes sociales. “Tomando un segundito para reflejar juntos. Mi amor, gracias por apoyarme y ayudarme a ser mejor como esposa, madre, y artista. Gracias por darme el ánimo y la confianza para decir que si a este proyecto y por haber compartido esta aventura conmigo. Pase lo que pase esta noche, ha sido una experiencia inolvidable y me siento orgullosa de estar a tu lado. Suerte a todos nuestros compañeros-los queremos con el alma!”.

Hace cuatro semanas, Obie sorprendió a Jennifer en pleno show al entregarle un anillo.

El boricua aprovechó que el merengue que les tocaba bailar se llamaba “A pedir su mano” y saldó la deuda que tenía con la mexicana con quien lleva 14 años casado. Bermúdez dijo que la deuda era pedirle la mano, pues, aunque contrajeron nupcias, él nunca lo había hecho.

“Esto es algo que venía pensando hace mucho tiempo… Cuando yo le pedí la mano a Jennifer, hace 14 años, vivíamos en Los Ángeles, siendo honesto, no fue el mejor momento porque no me arrodillé. Sí le pedí matrimonio, pero no me arrodillé, no lo hice de la forma que tal vez ella lo había soñado”, confesó el cantautor.

Con la salida de Obie y Jennifer, ahora solo quedan en la competencia de Telemundo cinco parejas (de diez que iniciaron). Estas son: Gregorio Pernía y Luna Pernía, Polo Monárrez y Valeria Sandoval, Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas, Adrian di Monte y Sandra Itzel, y finalmente, Lorenzo Méndez y Jessica Díaz.