Los Ángeles. Una subasta con motivo del centenario de Marilyn Monroe sacará a la venta algunas de las pertenencias personales el próximo 4 de junio, en Beverly Hills.

La iniciativa de la casa de subastas Julien’s Auctions y TCM se llevará a cabo de manera virtual, presencial y busca rendir homenaje a una de las figuras más icónicas de Hollywood, reuniendo objetos que reflejan tanto su faceta pública como su vida más íntima.

Entre los objetos destacan piezas de su amada casa, como las puertas de madera de la entrada de la residencia ubicada en el barrio de Brentwood de Los Ángeles, California, estimadas entre 30,000 y 50,000 dólares.

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La tarjeta de membresía del Sindicato de Actores (SAG) de 1956, cuyo precio estimado ronda entre 300 y 500 dólares, o su receta para el relleno.

Asimismo, un brasier de algodón de 1950, “que ayudó a crear su singular estilo femenino estadounidense de posguerra y su atractivo e iconografía como el máximo símbolo sexual de Hollywood”, según el comunicado de prensa de la casa de subastas, estimado entre 1,000 y 2,000 dólares.

La venta también contempla maquillaje: como un delineador de ojos y un labial de Elizabeth Arden, una máscara de pestañas de Helena Rubistein, y objetos peculiares como radiografías realizadas entre 1952 y 1954.

También destacan fotografías y diapositivas nunca antes vistas de la actriz, así como imágenes raras y difíciles de encontrar ocultas durante décadas, o guiones de películas como ‘Something’s Got to Give’, con extensas anotaciones a lápiz escritas por ella misma.

“Existía un mundo antes de Marilyn Monroe y uno profundamente diferente después. Sigue siendo una estrella única en su generación, cuya influencia transformó la cultura y continúa resonando hoy en día”, dijo Martin Nolan, director ejecutivo y cofundador de Julien’s Auctions en un comunicado.