La cantante Olga Tanón se mostró preocupada ante la escasez de mascarillas, tan necesarias en la crisis actual ante la pandemia del coronavirus, por lo que compartió un video sobre cómo confeccionarlas en tela.

Para su objetivo, compartió a través de un Facebook Live o transmisión en vivo recomendaciones y los pasos para prepararlas con una abertura o “hueco” para colocarles el filtro.

“Cuando no se tiene nada, por lo menos se hace una de tela con un forro debajo. Los doctores me dijeron que después que le pusieran un filtro, definitivamente iban a ser seguras o más seguras de lo que ellos tienen en el hospital”, explicó a los usuarios. “Porque cuando aquí no se tiene nada, por lo menos se hace una de tela con un forro debajo para poderle dejar este hueco y poderle poner un filtro”, insistió la vocalista, quien les recordó a los seguidores sorprendidos de verla coser, cuando cursó diseño de modas.

Posted by Olga Tañón oficial on Friday, 3 April 2020

“Los filtros los voy a mandar a buscar para donarlas. Soy un sola haciéndolas. Voy a hacer las que pueda para poderlas dar aquí a los hospitales, dárselas a los amigos que son doctores, que tienen las enfermeras también. Ellos tienen sus filtros”, anunció, y mencionó consejos como usar servilletas y gasas ante la falta de filtro.