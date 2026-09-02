La cantante puertorriqueña Olga Tañón compartió los tratamientos médicos y estéticos que forman parte de su rutina de bienestar a los 59 años, asegurando que su objetivo no es parecer más joven, sino envejecer de forma saludable y conservar su apariencia natural.

En una visita a la clínica del Dr. Daniel Campos en Miami, la intérprete de Es Mentiroso se sometió a una evaluación personalizada que incluyó dos procedimientos: la aplicación de Xeomin, un neuromodulador para suavizar líneas de expresión, y un pellet de hormonas bioidénticas, un implante subcutáneo que libera hormonas de manera gradual tras una valoración médica individualizada.

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Según explicó Campos a People en Español, el propósito del Xeomin no es eliminar por completo el movimiento del rostro, sino relajar temporalmente los músculos responsables de ciertas líneas dinámicas sin afectar la expresividad de la paciente.

“La meta nunca debe ser borrar la personalidad de un rostro”, afirmó el especialista. “Un buen tratamiento debe respetar los rasgos, las proporciones y la expresión de cada paciente”.

El médico señaló que la tendencia actual en medicina estética favorece resultados discretos, en los que las personas buscan verse descansadas y naturales, en lugar de transformar por completo sus facciones.

Además del tratamiento facial, Tañón recibió un pellet de hormonas bioidénticas, una modalidad de terapia hormonal que utiliza pequeños implantes colocados bajo la piel para liberar hormonas durante un periodo determinado.

Campos recalcó que este procedimiento no es una fórmula universal y advirtió que solo debe considerarse después de una evaluación médica completa que incluya antecedentes de salud, síntomas, análisis de laboratorio y factores de riesgo.

“No existe una fórmula de longevidad que funcione igual para todo el mundo”, sostuvo el especialista, al insistir en que cada tratamiento debe adaptarse a las necesidades individuales del paciente.

Para la llamada “Mujer de Fuego”, el cuidado personal combina estética, energía y calidad de vida. De acuerdo con el reportaje, la artista continúa manteniendo la vitalidad que la ha caracterizado durante décadas sobre los escenarios, mientras habla abiertamente de las herramientas médicas que ha decidido incorporar a su proceso de envejecimiento.