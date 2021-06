El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos no puede ocultar la emoción que le produce hablar de sus tres hijos varones, Giuliano Gabriel, de 31 años de edad, Osvaldo Gabriel de 19, y Alessandro Gabriel, quien cumplió 12 años el pasado 2 de junio.

Y es que para el veterano artista sus hijos son, “mi razón de ser y la luz de mis ojos. El que me conoce de cerca puede dar fe de ello. Desde que nacieron mis tres hijos siempre he antepuesto mis intereses personales en pro de lograr una paternidad responsable. Para mi la paternidad es un asunto muy serio y responsable, que merece ser realizado con mucho amor y a la vez disciplina”.

’'La paternidad es la más hermosa bendición que puede ocurrirle a un ser humano. Siempre he dicho que prefiero que mis hijos me obedezcan y me respeten por amor y no por temor. La comunicación y la complicidad es básica y muy necesaria a la hora de ejercer una paternidad responsable. Es un asunto de calidad de tiempo más que de cantidad”, sostuvo.

Es el mejor amigo de sus hijos, asegura. ’'Tengo una relación muy cercana, auténtica, orgánica y sobretodo muy sincera y genuina con mis tres hijos… Me encanta estar siempre con ellos. Compartimos muchas actividades, desde salir a comer, viajar por distintos países del mundo, ir al cine, jugar bowling, ir a la playa o al río, hasta realizar deportes al aire libre de todo tipo’'.

Aunque ninguno de sus tres hijos le siguió los pasos en el mundo de la actuación, apoyan su carrera.

’'Giuliano (el mayor) es ingeniero de sonido y un artista integral total. Realiza y compone su propia música original, pinta muy bien y además escribe sus propias líricas. Osvaldo Gabriel (el del medio) estudia ingeniería biotecnológica en el Colegio de Mayagüez (es estudiante de honor) y además es un consagrado atleta jugador de fútbol, con un título nacional y un sub-campeonato internacional con sus respectivos equipos de fútbol. Además participa en varias labores comunitarias y sociales. Y Alessandro (el menor) siempre ha manifestado que le encantan las ciencias y que en el futuro le encantaría estudiar ingeniería de diseño de juegos de video. Es un chico lleno de mucha energía y creatividad. Le fascina hacer amigos y es un líder de nacimiento. No obstante, aún cuando ninguno ha elegido el ser artista como profesión, todos disfrutan mucho en el set de filmación cuando estoy realizando mis películas, obras de teatro y/o series de televisión. Definitivamente son mis mejores amigos y cómplices”, aseguró.

Por motivos de la pandemia del COVID-19, este año no podrá celebrar con sus hijos el Día de los Padres.

’'Este año todavía es algo difícil el estar todos juntos por lo del tema del COVID-19, las vacunas y los viajes en avión. No obstante estamos planificando para vernos los cuatro muy pronto cuando la pandemia así nos lo permita’'.

Con quien sí compartirá el Día de los Padres, es con su progenitor don Cano.

’'Nos llevamos de maravilla, de él aprendí el amor por el campo y la naturaleza; el ser noble con todos, ayudar siempre al más necesitado y el llevar una sonrisa a flor de piel. Es un hombre muy guapo, encantador, muy conversador y alegre. Tambíén me enseñó mis primeros acordes en la guitarra y el valorar nuestra música criolla nacional, ya que toda mi familia Ríos canta o toca algún instrumento musical. Nuestras fiestas familiares siempre han sido legendarias porque asisten más de cien personas entre tíos, hermanos, primos y demás familiares”.

Osvaldo Ríos adelantó el regalo que le entregará a su progenitor este domingo Día de los Padres. ’'Mucho amor y calidad de tiempo en persona, además de una buena fragancia porque le fascinan’'.