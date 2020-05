View this post on Instagram

ACABA DE TEMBLAR EN PUERTO RICO 🇵🇷!! Estamos bien Gracias a Dios!! 🙏🏼 !Un abrazo y bendiciones para TODOS! 🇵🇷🙏🏼Osvaldo Ríos🇵🇷🙏🏼 @alrojovivo @nbcnews @telemundo51 @telemundopr @sueltalasopatv @elgordoylaflaca @nbcnews @lurodriguez_15 @efe_noticias @agencia_efe @telemundo51