El actor puertorriqueño Osvaldo Ríos fue reconocido con el “Top Humanity Leader Award 2026” por su labor humanitaria como activista y misionero, y por su trayectoria artística internacional. El premio le fue conferido el sábado 27 de junio en Atlantis The Royal Palm Jumeirah, en Dubái.

“Me siento más que honrado y sumamente orgulloso de mis orígenes y que sea un boricua quien reciba este premio que es mundialmente reconocido. Las personas que han sido reconocidas son figuras destacadas en el campo de las ciencias, las artes, en todas las áreas”, manifestó con emoción Osvaldo Ríos.

En entrevista con Primera Hora, el veterano actor reveló los motivos por los cuales se le otorgó tan alta distinción.

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“Fui reconocido por mi labor humanitaria como miembro de la Fundación Global Empowerment Mission y por mi desempeño en la legendaria telenovela ‘Kassandra’, la cual dejó huellas en el público árabe, especialmente en Dubái y los países del Golfo, donde continúa disfrutando de mucha popularidad”, sostuvo.

“Igualmente por el impacto a nivel mundial que ha tenido mi trabajo como actor en 182 países, donde se transmitió la novela, que fue traducida en 33 idiomas y sobre todo en el mundo árabe. Ellos nos han tratado con una hospitalidad y un amor increíble cuando uno hace misiones”, añadió.

El Top Humanity Leaders Award es un evento internacional humanitario y honorífico dedicado a reconocer a artistas influyentes, figuras públicas, líderes humanitarios, organizaciones benéficas e instituciones que han dejado una huella significativa e inspiradora en la sociedad a través de sus labores humanitarias, trayectorias artísticas e impacto positivo.

Tras recibir su premio de manos del Dr. Basem Al Halabi, fundador del mismo, Osvaldo Ríos agradeció a las fundaciones de las cuales es miembro.

“Quiero agradecer profundamente a todos y todas las fundaciones sin fines de lucro que me han dado la oportunidad de trabajar, colaborar y hacer la diferencia a través de ellos. Primero a Global Empowerment Mission y a Yo No Me Quito, la única fudación que en estos momentos se encuentra en la tierra de Venezuela brindando ayuda a los más necesitados”.

“Adradezco, de igual forma, a la escritora Delia Fiallo, mi segunda madre, ya que sin ella la novela ‘Kassandra’ jamás hubiese existido y jamás hubiese tenido la historia que logró: la distinción de haber sido la novela que detuvo la guerra en Bosnia y logró la paz en esa región”, aseguró.

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Osvaldo Rios dedicó su premio a Venezuela y Puerto Rico.

“Dedico este premio a Venezuela, mi segunda patria, el país que me dio la oportunidad de darme a conocer mundialmente con la novela ‘Kassandra’ y que hoy a traviesa una situación difícil al ser sacudida por dos terremotos”.

Y agregó: “Por último y no menos importante a Puerto Rico, la tierra que me vio crecer, la tierra que me enseñó a sentir indignación, dolor y sensibilidad ante el dolor humano. La tierra del atleta Roberto Clemente, que me enseñó, a través de su mensaje: ‘Si usted tiene la oportunidad de ayudar a otro ser humano y no lo hace, usted está perdiendo el tiempo en este planeta tierra’. Gracias a Puerto Rico y que Dios los bendiga”, concluyó.

Calce Fotos

1- De izq a derecha- Osvaldo Ríos, Dr. Basem Al Halabi, la actriz Coraima Torres ( protagonista novela Kassandra), y el Dr. Khalifa Al Aleeli General Director Of Sheikh Diyab Bin Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Office.

2- Osvaldo Ríos fue recibido por el Dr. Khalifa Al Aleeli , General Director Of Sheikh Diyab Bin Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Office.