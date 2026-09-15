El distanciamiento entre Brad Pitt y sus seis hijos ha alcanzado nuevos niveles, luego de que Maddox, el mayor, se quitara oficialmente el apellido del actor.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por “Us Weekly”, un juez acaba de aprobar la solicitud del joven para eliminar Pitt de su nombre, por lo que ahora se llama legalmente Maddox Chivan Jolie.

El medio estadounidense también explicó que el proceso habría sido bastante sencillo, ya que en la resolución se especifica que no se encontró “ninguna objeción” para denegar su petición.

Aunque ahora es oficial, Maddox ya había dejado de usar el apellido del actor en público. A principios de este año se presentó como Maddox Jolie en los créditos de la cinta “Couture”, protagonizada por su famosa madre y en la que trabajó como asistente de dirección.

PUBLICIDAD

Pero el joven no es el único de los hermanos que ha puesto tierra, y hasta a la ley, de por medio, Shiloh, Vivienne y Zahara también han optado por separarse del nombre del actor.

Shiloh (hija biológica de la expareja) fue la primera en acudir a las autoridades para cambiar su nombre. La chica presentó la solicitud al alcanzar la mayoría de edad y en 2024, el juez aprobó el cambio.

En el caso de Zahara y Vivienne, ambas han dejado de utilizar el apellido Pitt, y aunque ya tomaron acciones legales, aún no se ha oficializado.

Aunque ninguno ha hablado sobre los motivos que los llevaron a tomar una decisión, no es ningún secreto que la complicada separación de sus padres, los pleitos legales y los problemas de alcoholismo del protagonista de “Troya” terminaron por destruir la relación.

Según una fuente cercana a la familia, para Pitt esta situación no ha sido fácil; incluso, el hecho de que sus hijos no quieran ser relacionados con él lo tendría sumamente afectado.