El cantante Ozuna le pidió matrimonio a Taína Marie Meléndez, madre de sus dos hijos y su novia desde hace ocho años. La noticia se dio a conocer a través de un vídeo que el intérprete compartió en su cuenta de Instagram.

Ozuna contó que por cuestiones de trabajo hasta el momento no había podido formalizar su relación con Taína, aunque él ya sentía que estaba casado con ella.

"No ha sido fácil. Han sido ocho años casi ya de, no de matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos", aseguró.

"Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada", agregó.

Ozuna dijo, además, que la juventud es "bien difícil". "El cambio tan rápido de ser un niño, que andaba en bicicleta, a tener una esposa que me ame mucho, que dé la vida por mí. No sabía que era eso, después de varios años", dijo antes de finalizar su emotivo mensaje.

En las imágenes en Instagram se ve a la pareja muy feliz y con copas de champán.