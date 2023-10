La animadora de radio y televisión, Pamela Noa, no aguantó más y decidió realizar un vídeo para aclararle a su colega de emisora radial (La Mega FM), Angelique Burgos La Burbu, que nunca ha hablado mal de su hijo.

A través de un vídeo en su canal de YouTube, Pamela también contó sobre las comunicaciones que tuvo con La Burbu antes y después de que esta última fuera despedida del programa “El gordo y la pelúa” de La Mega.

Pamela, quien actualmente forma parte del programa “Molusco y los reyes de la punta” (producción que vino a ocupar el espacio de “El gordo y la pelúa”), reacciona luego que La Burbu publicara en su canal de YouTube (Burbu TV) el segmento llamado “Las más perras” y en el mismo -alega- se hablara de ella.

“Me cansé porque ya caemos en la mentira y no podemos caer en la mentira. A diferencia de ti (Burbu), yo sí voy a hablar con nombre y voy de frente”, arrancó diciendo Pamela en su vídeo, visiblemente afectada.

“Burbu hizo un live en su canal de YouTube hoy en donde hay un grupo de personas hablando y entre las cosas que se dijeron, dijeron que yo había hecho memes sobre su hijo y que yo hablaba mal de su hijo, porque alguien le dijo que yo hice eso”, explicó.

“Ya estoy cansada de recibir tiros, llevo años recibiendo tiros. En ese live también se habló de lo que pasó cuándo ella (Burbu) salió de radio y me senté en su silla. Ellas no mencionan nombre, pero con quien más pasó”, se cuestionó Pamela. “Digo, sin contar con que las personas que estaban a tu alrededor en ese live aprovecharon para bulearme, decirme gorda, inferirlo, y decir que yo era una enferma mental por hablar mal de niños, cosa que nunca pasó. Es terrible hacer acusaciones de esa índole porque alguien dijo y entonces sigue corriendo la bola y sigue cambiando la información y no puedo permitirlo... Por qué razón tú dices que yo subí memes o yo hice memes de tu hijo para las redes cuando tú no tienes pruebas de eso, porque alguien que tu quiere mucho te dijo. Tienes que verificar tu entorno”.

Pamela continúo su vídeo explicando los momentos difíciles que le tocó vivir cuando la gerencia de SBS decidió, en diciembre del 2017, despedir a La Burbu del programa El Gordo y la Pelúa y era ella quien la sustituía.

“Cuando empecé a escuchar rumores y escuchar habladurías, la que te llamó por teléfono, porque yo voy de frente, la que te llamó por teléfono fui yo y recuerdo el día. Te dije: ‘Burbu, por fa vuelve ya, porque están pasando cosas y estoy escuchando cosas y yo no quiero ese revolú en mi vida’, y tú me dijiste ‘no mamita tranquila’, esas fueron tus palabras, ‘no mamita tranquila’. Cuando pasó el revolú que te botaron, yo siempre me quedé esperando que tu dijeras que yo no tenía nada que ver, porque tú sabías los tiros que yo estaba cogiendo, y yo llorando pensaba que yo no quería regresar más a radio, yo no quería volver... te llamé y te escribí y tú me contestaste, ‘tranquila’. tu nunca hablaste, tu nunca dijiste que yo no tenía nada que ver y tu sabías lo que estaba pasando”, relató.

La también coanimadora del programa de televisión Hoy Día Puerto Rico (Telemundo) reiteró que “yo nunca he hablado mal de tu hijo, nunca, nunca he subido un meme de tu hijo, pueden hacer el search que quieran, yo nunca he subido nada de tu hijo. Ya basta”.

“Me costó duro hacer este video, pero es que no puedo permitir que se diga algo de mí, se digan cosas de mi que no son verdad. No vuelvas a hablar de mí, no hay necesidad. Yo no hablo de ti a menos que sea bien, hasta ahora. Y cuando Molusco trae el tema en el programa trato de ser lo más parca posible porque no me interesa”, puntualizó Pamela.

Actualmente, La Burbu forma parte del programa radial “El Despelote”, que se transmite de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., mientras que “Molusco y los reyes de la punta” va al aire de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.