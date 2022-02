Ante los señalamientos de la delegada en Washington por la estadidad, Elizabeth Torres, quien ayer a través de un vídeo aseguró que, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID, objetos como tenedores se imantan a su cuerpo, el programa radial “Molusco y los Reyes de la punta” la invitó para que repitiera el ejercicio en vivo, desde los estudios de SBS.

La persona a cargo de verificar si en efecto los tenedores se pegaban al cuerpo de la cabildera fue la locutora Pamela Noa.

En dos ocasiones la conductora intentó que un tenedor se pegara al cuerpo de la delegada, pero nunca no lo logró. “Ponlo bien, no lo puedes tirar. No es un magnetismo que tú vas caminando y se te pega to’”, increpó Torres, a lo que Noa le contestó: “yo no lo tiré”.

PUBLICIDAD

Tras los señalamientos de Torres, varios científicos, entre ellos el expresidente de la Coalición Científica, Daniel Colón Ramos, tildaron de falsas esas alegaciones y proveyeron datos que así lo confirman.

“Las cucharas y los tenedores se pegan al cuerpo por sudor. Al que le interese de verdad entender como funciona el magnetismo, aca un buen articulo de ciencia popular. https://wired.com/story/no-covid-19-vaccines-wont-make-you-magnetic-heres-why/…. La vacuna no contiene metales. Tu células normalmente si: hierro, magnesio, cobre, etc.”, comenzó diciendo Colón en una serie de tuits.

Las cucharas y los tenedores se pegan al cuerpo por sudor. Al que le interese de verdad entender como funciona el magnetismo, aca un buen articulo de ciencia popular. https://t.co/d0vqNylsoV

La vacuna no contiene metales. Tu células normalmente si: hierro, magnesio, cobre, etc https://t.co/obh9ahuy1H — Daniel Colón Ramos (@dacolon) February 15, 2022

Asimismo destacó “Metales en cuerpo humano, esenciales para la vida: sodio, potasio, magnesio, calcio, manganeso, hierro, cobalto, cobre, zinc, y molibdeno. ‘Metales’ en vacuna: potasio y sodio. Es decir, sal. Los mismos ‘metales’ q le pones a los huevos en la mañana. https://alabamapublichealth.gov/covid19vaccine/assets/cov-vaccine-ingredients.pdf”.

Ayer, tras mostrar en el vídeo dos tenedores pegados a su pecho y uno en la espalda, Torres, también conocida en las redes como “La Premisa Inarticulada”, retó a sus seguidores a que hicieran el mismo ejercicio, lo que desató que se fuera viral el hashtag #LaPremisaChallenge y provocara memes de todo tipo.

Personalidades de la radio y televisión, como Angelique La Burbu, Rocky The Kid, entre otros, también intentaron, infructuosamente, que algún metal se pegara a su cuerpo.

A través de las redes, la delegada por la estadidad ha reiterado estar en contra de la vacuna contra el COVID y de las órdenes ejecutivas del gobernador Pedro Pierluisi.