Pamela Noa compartió un mensaje conmovedor tras darse a conocer el fallecimiento repentino de Xiomara Calderón, mejor conocida como Xiomara “La Golda”, quien fue integrante de la producción de Molusco TV.

“Ahora el combo está incompleto”, compartió la comediante y locutora en una publicación de su cuenta de Instagram, junto a un carrusel de imágenes junto a la creadora de contenido, así como otras figuras que forman parte de la plataforma digital de Jorge Pabón.

“Xiomi eres y por siempre serás la luz mas bonita en la vida de los que tuvimos el placer de conocerte. Yo no se por que papá Dios te quería cerquita tan temprano, tampoco soy quién para cuestionarlo. Descansa en paz hermosa 🤍 🙏🏼“, destacó la también presentadora de ”Hoy Día Puerto Rico" de Telemundo.

Confirman su muerte

Horas antes de la publicación de Noa, Molusco reveló el deceso de Xiomara en unas declaraciones escritas que subió a su cuenta oficial.

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va mas allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido“, destacó el productor sobre la influencer, quien se destacó por su personalidad energética, picardía al comentar, destrezas en el baile y canto, y su reciente transformación física.

“Nos queda el recuerdo de su personalidad, su humildad, su entrega, responsabilidad, su sabor en la pista de baile y claro, su risa única”, sostuvo el también radiolocutor, exhortando a sus seguidores a mantener a los padres de la joven creativa en sus oraciones, y “que siempre expresen el amor a sus seres queridos, porque esto nos vuelve a enseñar lo frágil que es la vida”.

“Gracias por tanto, Xiomi. Tu ausencia se siente y duele demasiado en el alma, estoy triste con cojones. Te recordaré siempre 🙏“, concluyó.