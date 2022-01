La cantante Paquita la del Barrio dio a conocer a través de sus redes sociales que el pasado fin de semana se sometió a un tratamiento médico y por ello su estado de salud no está bien, por lo que se vio en la necesidad de cancelar un concierto.

De acuerdo con un comunicado firmado por su oficina de Representación Artística, la cantante se sometió a un procedimiento para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio ciático.

“Debido a que la Sra. Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio deberá guardar reposa absoluto durante tres semanas, derivado de un procedimiento médico que se realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio ciático”, se lee en el comunicado.

También advierte que, debido a las secuelas que tuvo el tratamiento, el concierto que se llevaría a cabo el próximo sábado 29 de enero en la Feria de Moroleón se tuvo que cancelar. Además, se señala que Paquita evoluciona satisfactoriamente a su tratamiento y una vez terminado el reposo obligatorio volverá a dar conciertos y giras, como la planeada junto con Lupita D’Alessio.

Por su lado, la cantante de 74 años de edad compartió en su cuenta de Instagram un video en donde se le ve sin maquillaje y recostada en su cama, pidiendo disculpas a todos sus seguidores por su inconveniente de salud y especificó que por una de las secuelas del tratamiento no puede caminar muy bien.

“Desgraciadamente no estoy bien, me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo por dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien, no puedo, me da mucha tristeza no estar con ustedes, porque nunca les he fallado y por esta, discúlpenme, les pido mil disculpas y espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes”, expresó Paquita.