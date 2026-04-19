Paramount confirmó el desarrollo de una nueva película de “World War Z”, 13 años después del estreno de la primera entrega.

El anuncio se realizó durante la CinemaCon, donde el estudio informó del proyecto sin revelar aún quién participará, cuándo se estrenará ni qué rumbo narrativo tomará la historia.

Según información difundida tras la presentación del estudio, la nueva entrega carece por ahora de título oficial, sinopsis y equipo confirmado. Tampoco se ha precisado si Brad Pitt retomará su papel como Gerry Lane ni si Marc Forster volverá a la dirección, lo que mantiene en incertidumbre el alcance del proyecto.

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Una franquicia con antecedentes de retrasos y cancelaciones

La primera película, estrenada en 2013 y basada en la novela de Max Brooks, logró recaudar más de $540 millones a nivel mundial con un presupuesto aproximado de 190 millones.

Su argumento sigue a Gerry Lane, un investigador de Naciones Unidas que recorre el mundo intentando frenar una pandemia global provocada por muertos vivientes.

“Cuando una legión de muertos vivientes comienza a invadir el mundo, Gerry Lane (Brad Pitt), un experto investigador de las Naciones Unidas, intentará evitar el fin de la civilización en una carrera contra el tiempo y el destino”, lee la sinopsis oficial de la primera entrega.

El proyecto fallido con Bayona y Fincher

Tras el éxito inicial, Paramount impulsó una secuela que atravesó múltiples etapas de desarrollo. En un primer momento, el director español Juan Antonio Bayona estuvo vinculado al proyecto junto al guionista Steven Knight. Posteriormente, Dennis Kelly trabajó en una nueva versión del guion y la película llegó a fijar una fecha de estreno para 2017.

Sin embargo, tras la salida de Bayona, David Fincher asumió la dirección y el rodaje estaba previsto para 2019 con Brad Pitt nuevamente como protagonista. El proyecto fue finalmente cancelado ese mismo año debido a problemas presupuestarios, retrasos acumulados y conflictos de agenda.

Incertidumbre sobre el enfoque de la nueva entrega

Años después, el propio Fincher señaló que la propuesta creativa de aquella secuela tenía similitudes con “The Last of Us”.

Con el nuevo anuncio, se desconoce si Paramount retomará ideas previas, reiniciará la historia o explorará una estructura más cercana a la novela original, que se construye a partir de múltiples testimonios sobre una crisis global.