View this post on Instagram

Por este medio quiero hacer constar, de mi puño y letra, sin intermediarios y teniendo como medio de comunicación mis redes sociales, que la información difundida ayer por diversos medios a cerca de mi compañero Osvaldo Ríos, está basada en especulaciones y no en hechos. NADA de lo mencionado es cierto. NO hubo tal denuncia (no había nada que denunciar), en casi tres años de relación NUNCA ha habido maltrato emocional, ni sicológico; mucho menos físico. Hemos estado conviviendo como pareja a tiempo completo por poco más de un año y siempre hemos disfrutado de nuestra compañía con amor y respeto. Nuestros amigos y familiares pueden dar Fe de ello. En el caso específico de ayer, tuvimos una diferencia de criterios a nivel personal, por lo que decidí irme de la casa para estar con mi familia y le pedí a mi hermano que pasara a recogerme. De esta manera, Osvaldo y yo nos daríamos el espacio que necesitábamos como cualquier pareja. Al llegar a buscarme y no poder contestar mi celular por espacio de una hora, se preocupó y llamó a la policía. Nada de lo antes mencionado es diferente a lo que cualquier pareja pueda pasar, así lo hice constar en la entrevista que me realizaran. Al igual que toda pareja, Osvaldo y yo hemos vivido tiempos difíciles. El encierro y la falta de trabajo debido a la pandemia, los terremotos ocurridos, etc. No somos una pareja perfecta, tan solo somos humanos normales. Agradezco la preocupación genuina de los medios, familiares y amistades. Igualmente, pido de todo corazón que se respete nuestra vida personal y que nos den el espacio que necesitamos en este momento. No somos solo nosotros, detrás de todo esto hay hijos y familiares que sufren con la desinformación. Agradecida siempre, Lucieanne Rodríguez