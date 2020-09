Ante un abuso, el ser humano actúa de distintas maneras, no hay protocolo o instructivo de cómo superar ese complicado momento, y en el caso de la celebridad Paris Hilton, en lugar de recluirse, asistir a terapia o deprimirse, decidió callar ese complicado pasaje en su vida y crear el alter ego que desde hace tres décadas la gente conoce.

Esa Paris que se ve en fiestas, realities y siendo una “típica rubia” es en realidad un personaje que Paris Whitney Hilton, nieta del fundador de la cadena de hoteles del mismo nombre, creó para superar el abuso del que fue objeto.

PUBLICIDAD

“Creé este personaje de todo lo que veía en la televisión y a mi alrededor para alejarme del trauma que me causó ese abuso, quería mostrarme perfecta, que lo tenía todo, y que nada me hacía daño. Creé esta imagen de muñeca Barbie de la vida real que todos querían tener y que siempre estaba feliz. Después vino The simple life (el reality que hizo en 2003) y cuando acabó el show seguí actuando como el personaje que había creado una y otra vez y simplemente no pude parar”, detalló la celebridad en entrevista.

La razón por la que Paris habló de estos pasajes donde recopila un poco lo que ha sido su vida en los 39 años que tiene, se debe a que este 14 de septiembre estrenó su documental This is Paris a través de YouTube.

En él Paris relata situaciones poco sabidas acerca de ella.

“Para mí fue muy difícil hablar de esto oculto de mi vida porque ni mis padres ni mis amigos cercanos sabían de ello, nunca se lo había dicho, me habría gustado mucho pero nunca me sentí preparada”, señaló

La también empresaria relata que el abuso se dio en el internado de Utah, a donde sus padres la mandaron y donde la rubia convivió con pacientes psiquiátricos y algunas personas que estaban recluidas ahí porque querían suicidarse.

“Nos daban pastillas todo el tiempo y no sabía qué era lo que estaba tomando pero todo el tiempo me sentía tan cansada y entumecida, descubrí una manera de mentir y no tomar más esas pastillas. Me estaba congelando, me moría de hambre. Estaba sola y tenía miedo”, detalló Hilton.

Tras este complicado momento que califica como “lo peor de lo peor”, la vida de Hilton dio un cambió radical, dejó la escuela y su carrera fue cuesta arriba, tuvo su reality show, se hizo cantante, DJ, diseñadora y también actriz. Fue la reality star por excelencia.

Pese a todo el glamour, fama y dinero que ha tenido en las últimas décadas, Hilton reconoce que era momento de contar su vida, sin tapujos y sin censura, pues considera que sus fanáticos lo merecen y ella desea dormir tranquila.