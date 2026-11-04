A 17 años de la muerte de Michael Jackson, su hija Paris Jackson solicitó a un juez que ordene al patrimonio del artista transferir 600 millones de dólares a un fideicomiso familiar creado para beneficiar a ella y a sus dos hermanos, Prince y Bigi Jackson.

En una nueva petición judicial presentada el 29 de octubre en Los Ángeles, Paris, de 28 años, argumenta que el patrimonio de su padre ha generado miles de millones de dólares desde su fallecimiento en 2009, pero que el fideicomiso familiar todavía no ha recibido los fondos previstos.

Por ello, pide que se autorice una distribución parcial de los bienes.

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El fideicomiso fue establecido para los tres hijos del llamado “Rey del Pop” y contempla que comiencen a recibir ingresos de sus respectivas participaciones a partir de los 21 años. También establece entregas de parte del dinero reservado al cumplir los 30, 35 y 40 años, según los documentos judiciales.

Sin embargo, Paris sostiene que la falta de financiación ha dejado a los hermanos dependiendo de las decisiones del albacea de la herencia, John Branca, sobre cuándo y cuánto dinero pueden recibir. En su petición señala que Prince está próximo a cumplir 30 años, mientras ella cumplirá 29 en abril y Bigi tendrá 25 en febrero.

Los abogados de Paris argumentan que la herencia cuenta con recursos suficientes para realizar una distribución parcial, tras obtener importantes ingresos mediante acuerdos comerciales y ventas de activos.

Entre las operaciones mencionadas figuran la venta de la participación del patrimonio en EMI Music Publishing por $287.5 millones en 2018, la venta de Neverland Ranch por $22 millones en 2020 y un acuerdo con Sony en 2023 relacionado con la música y otros activos de propiedad intelectual de Michael Jackson.

De acuerdo con la documentación, esas transacciones generaron más de $1,000 millones en efectivo antes de impuestos y gastos. Además, un informe patrimonial reflejaba aproximadamente $850 millones en efectivo y activos equivalentes a efectivo a diciembre de 2024. Tras considerar posibles obligaciones económicas, Paris estima que unos $600 millones estarían disponibles para ser transferidos.

La respuesta de los administradores

La administración del patrimonio sostiene que los fideicomisos no pueden financiarse por completo hasta que se resuelvan varios asuntos legales pendientes, entre ellos una disputa con el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), que reclama $700 millones en impuestos y multas.

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En un comunicado enviado a la revista People, los administradores explicaron que consiguieron una resolución judicial que redujo significativamente esa cantidad, aunque el caso todavía no ha concluido y podría experimentar nuevos cambios.

Asimismo, negaron haber retenido o reducido los pagos destinados a los beneficiarios y calificaron esa afirmación como “una completa invención”. Según su respuesta, ya se han distribuido más de $200 millones en beneficio de los hijos del cantante.

Los administradores también señalaron que, de acuerdo con el testamento de Michael Jackson, ninguno de sus hijos recibirá una distribución hasta cumplir los 30 años y expresaron que esperan resolver los asuntos pendientes para financiar los fideicomisos conforme a los deseos del artista.