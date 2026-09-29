La cantante estadounidense Sheniel Maysonet, conocida como “La Leona”, emprendió una búsqueda para encontrar a su familia paterna, que, según informó, reside en el área norte de Puerto Rico.

Maysonet, de 29 años y quien participó en la competencia de talento televisiva ‘Objetivo Fama’, de Telemundo, desea reencontrarse con sus familiares y recuperar el tiempo que no pudo compartir con ellos.

Sheniel Maysonet ‘La Leona’. ( Suministrada )

La artista explicó que desconoce el paradero de varios de sus familiares por parte de padre y que estos tampoco saben que ella forma parte de la familia.

“Ninguno de ellos sabe que yo soy parte de su familia”, expresó Maysonet en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Su padre, Edward “Junior” Maysonet Vidal, nació en Manatí el 24 de noviembre de 1955 y falleció hace aproximadamente tres años en Boston, Massachusetts.

De acuerdo con la información suministrada por la cantante, sus abuelos paternos fueron Eduardo Maysonet, natural de Manatí y quien actualmente reside en Boston, y Guillermina Vidal, también nacida en Manatí y fallecida.

La Leona junto a su papá. ( Suministrada )

Maysonet espera poder dar con sus familiares en Puerto Rico y establecer contacto con ellos para conocerlos y reconstruir ese vínculo familiar que quedó pendiente.