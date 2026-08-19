La actriz mexicana Paty Navidad atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Brunito, el perro que la acompañó durante más de 14 años y que se convirtió en una parte importante de su vida.

Navidad confirmó el fallecimiento de su mascota a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías y recuerdos junto a Brunito. La actriz recordó que el animal llegó a su vida en 2012 y desde entonces permanecieron juntos.

En su mensaje de despedida, Navidad describió a Brunito como su “ángel de luz” y destacó el vínculo que construyeron con el paso de los años.

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La actriz aseguró que la pérdida dejó un gran vacío en su hogar.

“Dejas un vacío y un silencio enorme en casa”, expresó Navidad, quien también reconoció que no sabe cómo podrá superar su ausencia.

A pesar del dolor, la actriz dijo que conservará los recuerdos que compartió con su mascota y la huella que dejó en su familia.

“Vuela alto mi bello compañero de vida”, escribió al despedirlo.

La relación entre Navidad y su mascota era conocida por sus seguidores. Brunito incluso tuvo apariciones especiales durante la participación de la actriz en programas de televisión.

El perro visitó a Navidad durante su participación en La Casa de los Famosos de Telemundo, donde ambos pudieron reencontrarse frente a las cámaras. También estuvo presente en otras actividades relacionadas con los proyectos televisivos de la actriz.

Tras conocerse la noticia, seguidores y figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias a Navidad.

Entre quienes le enviaron mensajes de apoyo estuvieron Dania Méndez y Samira Jalil, compañeras de la actriz en La Casa de los Famosos.

La muerte de Brunito marca así el final de una relación que comenzó hace más de una década y que Navidad describió como una experiencia de amor, lealtad y compañía incondicional.