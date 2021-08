La actriz mexicana Paty Navidad reapareció luego de haber sido ingresada a un hospital, por COVID-19 y se defendió de varios ataques en su contra así como narró su experiencia cuando llegó a la institución hospitalaria.

“No me morí, señores. Lo siento, de verdad, perdónenme, discúlpenme, me quedan muchos años más. A los que querían que me muriera: no fue así”, manifestó la también cantante en el programa “Al Extremo”.

“Amo la vida, soy una persona que trato de ayudar, y soy una buena persona. Aquí estoy, agregó la artista de 48 años.

A pesar de haber minimizado la existencia del COVID-19 por el pasado año en sus redes sociales, que le costó que le cerraran sus cuentas de Twitter e Instagram, Navidad afirmó que toda la polémica sobre sus expresiones acerca del coronavirus fue tergiversada.

La actriz de “Por Ella Soy Eva”, defendió por mucho tiempo diferentes teorías de conspiración sobre el COVID-19, sin embargo ahora manifiesta que nunca dudó de la existencia del virus que ha cobrado millones de vidas alrededor del mundo.

“Nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista, al contrario, siempre dije que ha existido toda la vida, como virus, bacterias, parásitos. Es más, tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece con ellos. Nunca he dicho que no exista”, sostuvo en la entrevista.

Navidad fue internada en un hospital a principios de agosto luego de dar positivo por COVID-19, al igual que otros compañeros del programa Master Chef Celebrity.

Al abordar su hospitalización fue un poco parca y solo habló del diagnóstico y no de la causa.

“Llegué al hospital y se dijeron muchas cosas. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnóstico era neumonía. Pero, sinceramente, nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación, leves, nunca tuve fiebre.

“No me (intubaron). Tengo que decir que cuando llegué con los problemas de oxigenación normal y dijeron: ‘Viene gravísima, hay que intubarla’, dije: ‘No, pero si agarro la carpeta y me voy. Por supuesto que no me vas a intubar’. A veces no se hacen exámenes y se tienen que hacer. Si me hubieran intubado, posiblemente no estaría aquí”, aclaró.

Lamentó que en los últimos meses tanto ella como su familia hayan sido víctima de ataques por las redes sociales por sus comentarios y convicciones.

“Mi locura no hace daño, soy rara. Sí, soy extraña, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente, pensar diferente creo que no debería limitarme a que no tenga derecho ni a habla, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos y lo que si pueden estar seguros es que seguiré alzando la voz cada vez que pueda por mis derechos por lo que yo considero mejor y por lo que yo soy en esencia. No puedo ser otra que no soy”, dijo entre llanto.

En la entrevista, Navidad aclaró que nunca a exhortado a las personas a que no se vacunen contra el COVID-19 a pesar de que ella no lo favorece.

“Yo no he dicho nunca que no se vacunen, jamás lo he dicho. Dije que no me vacuno, porque es mi derecho a elegir vacunarme o no vacunarme, como el derecho que tienen los que sí se vacunan”.