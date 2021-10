El activista por los derechos humanos Pedro Julio Serrano catalogó a Maripily Rivera de discriminar a las mujeres lesbianas tras sus expresiones en una entrevista ayer, martes, con Jorge Pabón “El Molusco”.

“Parece mentira que en pleno siglo 21 Maripily decida seguir viviendo en el oscurantismo”, señaló el también portavoz de Puerto Rico Para Todes.

Los comentarios de Maripily surgieron cuando le relató a El Molusco que sus relaciones amorosas no duran porque no acepta relaciones amorosas abiertas, ya que “no comparto mi relación con nadie”. Luego, dijo no ser lesbiana, utilizando un término que suele ser despectivo para personas de la comunidad LGBTQ+.

“Yo soy una mujer que nací para besar a un hombre. No una mujer. Yo respeto a las personas que les gusta llevar esa relación, porque sinceramente tengo personas que me dicen y yo lo respeto. Si me quieren decir aburrida, vieja guardia; prefiero mejor quedarme sola”, indicó.

“No hay que ser inteligente para saber que el término que ella utilizó es despectivo, degradante y ofensivo. No hay necesidad alguna para esta ofensa, pero la búsqueda de pauta es más importante que la dignidad de las mujeres lesbianas de este país que tienen que ser respetadas. Ya basta, Maripily, ya basta”, reiteró Serrano.

“Edúcate, por favor, y deja de hacer el ridículo”, tronó.