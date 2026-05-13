De un rincón para sanar el alma, ahora sale un proyecto de vida.

Pedro Telemaco regresa a la luz pública como productor ejecutivo junto a la actriz Aniluli Muñecas en “Soy un mujerón”, una serie digital que aspira llevar conversaciones auténticas sobre la experiencia de las mujeres contemporáneas.

El veterano actor llegó al vestíbulo de la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce para hablar el proyecto trabajado bajo su casa productora, Telemaco TV, que busca servir a la audiencia femenina compartiendo las historias de superación y retos personales, así como herramientas que sirvan para el crecimiento personal.

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“Qué maravilla empezar a caminar este camino con Aniluli de su mano”, expresó el histrión en conferencia de prensa, expresando que la presentadora del nuevo programa, que contará con 13 episodios, es como “la hija que no parí”.

“Ella es una actriz, productora, directora que se sabe poner muchos sombreros, y se los sabe poner muy bien, Este es nuestro homenaje a estas mujeres”, agregó Telemaco sobre el espacio.

¿Y cómo nació este proyecto? Muñecas compartió a Primera Hora que “Soy un mujerón” surgió de una iniciativa que arrancó en sus redes personales justo antes de la pandemia del COVID-19 en 2020, y se fortaleció cuando arrancó con sus transmisiones en vivo, donde le dio rienda suelta a diversas conversaciones que ayudaron a nutrir su niña interior y tener interés por terapias holísticas.

“En la pandemia empecé a tomar muchos cursos, empecé a descubrir muchos lados de mí que todavía le hacían falta cariñito, y algo de mí me dijo: ¿cuántas herramientas hay más allá de la terapia tradicional, sin quitarle credito, que no se hablan ni se conocen? Y empezamos a hablar en estos ‘lives’ del reiki, las constelaciones familiares, y se abrió esa puerta", destacó la boricua, quien sostuvo que volver a su tierra natal para este proyecto es un “sueño hecho realidad”.

Ahora Aniluli disfruta ver cómo un encuentro virtual improvisado se transformó en una plataforma que inmortaliza diálogos importantes junto a Telémaco, a quien conoció durante un ensayo de un proyecto teatral que se dio en la ciudad de Miami, y tomó interes por la ahora serie digital.

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“Yo janguié con Maelo Rivera y le pregunté qué es sonear, y me dijo: ‘tu tienes que escuchar la música y tienes buscar el ‘hueco’, y tan pronto lo encuentras, ahí es donde soneas’, y nosotros decidimos que, dentro de toda la palestra, de lo que está en este momento, donde todo está tan trivializado, queríamos hacer un homenaje a las mujeres que se caen y se levantan desde nuestro corazón”, respondió Telemaco a este medio.

“Soy un mujerón” estrenó el martes con una entrevista con la presentadora y actriz puertorriqueña Giselle Blondet, quien compartió su dura lección con el amor propio y la fe.

Los próximos episodios contarán con entrevistas a la comediante Tita Guerrero, la directora de producción de Telemundo Television Studios, Elizabeth Suárez, la periodista Astrid Rivera y la presidenta de Telemundo Puerto Rico, Migdalia Figueroa, entre otras conocidas figuras.