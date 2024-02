A una semana de que la rapera argentina Nicki Nicole anunciara su separación del cantante de corridos tumbados Peso Pluma por una infidelidad, este eliminó todos los recuerdos compartidos con ella de su cuenta de Instagram.

Hassan Emilio Kabande, nombre de pila del artista, se mantuvo en silencio después de que durante el Super Bowl LVIII fuera visto en Las Vegas de la mano de la influencer Sonia Sahar, quien sería la tercera en discordia en la relación.

“El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy”, expresó la intérprete de 23 años cuando empezó a circular el video. Luego añadió que se enteró de la situación de la misma manera que el resto y agradeció las muestras de amor de sus fans. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que están mostrando. Nicki”, escribió.

Aunque Peso Pluma no ha emitido ningún comunicado al respecto, sí compartió una nueva publicación en su perfil, aparentemente indicando que el escándalo mediático no afectó su trayectoria artística, ya que está planeando su próxima gira, llamada Éxodo Tour 2024.

La Doble P y Nicki Nicole fueron vistos por última vez en la entrega de los premios Grammy, donde el mexicano ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana y se les observó muy “enamorados”.