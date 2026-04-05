Tras las críticas del primer ministro británico, Keir Starmer, aumentaron las presiones para que el rapero Kanye West sea retirado de su papel de cabeza de cartel en un festival de música en Londres este verano.

Pepsi ya ha retirado su papel de patrocinador principal del Wireless Festival, que se celebrará en Finsbury Park, al norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio. Se está instando a otros patrocinadores del evento, como Budweiser y PayPal, a que sigan su ejemplo.

Pepsi no dio una razón explícita de su decisión de retirarse del evento, a pesar de que la publicidad del festival promocionaba el evento bajo la marca “Pepsi presenta Wireless”.

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“Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival”, dijo la empresa en un comunicado el domingo.

Kanye West tenía previsto actuar ante unos 150,000 asistentes durante las tres noches del festival.

En 2021 cambió su nombre por el de Ye, y en los últimos años ha suscitado una gran polémica por una serie de comentarios antisemitas y ha manifestado su admiración por Adolf Hitler. El año pasado publicó una canción titulada “Heil Hitler”, pocos meses después de poner a la venta una camiseta con una esvástica en su sitio web.

El músico, de 48 años, se disculpó en enero por sus comentarios antisemitas en una carta publicada a toda página en el Wall Street Journal. Dijo que su trastorno bipolar le llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

Los fans que asistieron a su concierto del viernes en el estadio SoFi de Los Ángeles, su primera actuación importante en Estados Unidos en casi cinco años, parecían separar sus creencias personales y sus declaraciones públicas de su música, y estaban dispuestos a perdonar tras su carta de disculpa de enero.

Sin embargo, Starmer calificó de “muy preocupante” que el rapero fuera contratado para actuar en este festival de larga tradición,

“El antisemitismo en cualquiera de sus formas es aborrecible y debe afrontarse con claridad y firmeza allí donde aparezca”, afirmó en declaraciones publicadas por el diario The Sun on Sunday. “Todo el mundo tiene la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde los judíos se sientan seguros y protegidos”.

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La aparición programada de Kanye West se produce tras los indicios de creciente antisemitismo en el Reino Unido.

El sábado se ordenó el ingreso en prisión de dos hombres y un menor de 17 años acusados de incendiar cuatro ambulancias de un servicio comunitario judío en el noroeste de Londres. El pasado octubre, dos hombres murieron en un atentado contra una sinagoga de Manchester.

Phil Rosenberg, presidente de la junta de diputados de los judíos británicos, dijo que fue “una decisión absolutamente equivocada” permitir que Kanye West tocara.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.