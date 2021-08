La historia de Pili Montilla en Los Ángeles, California, pudo haber sido una más en la lista de talentos que buscan la gran oportunidad en la meca del entretenimiento.

Llegó a la capital californiana hace 15 años respaldada por un trabajo en la cadena LATV, pero en ella habitaba el deseo de probarse en la actuación, porque para eso se formó académicamente. Lo intentó y muy rápido descubrió que su imagen blanca con el cabello rubio y acento con sazón boricua, no encajaba dentro de los estereotipos que prevalecen en Hollywood sobre los latinos.

“Los latinos no saben dónde encasillarme y los americanos no saben dónde encasillarme. Yo hablo perfecto inglés, pero tengo un poquito de acento. Hablo con las manos como buena latina, me muevo como latina, tengo el sazón y el sabor de latina y eso nadie me lo va a quitar ni quiero que me lo quiten”, afirmó.

Tenía dos opciones: seguir sufriendo, porque no me cogían, porque no entienden dónde voy, o dije, ‘bueno, voy a forjar mi propio camino y ver hacia dónde me lleva’” - Pili Montilla, presentadora, productora y empresaria

Esa realidad, lejos de frustrarla, delineó un camino de reinvención que le permitió crecer como conductora de televisión, productora y más reciente, como empresaria. Actualmente es propietaria de una estación, Fun for Life Radio, dentro de la plataforma de radio digital Dash Radio, que igualmente tiene como socios a los famosos Snoop Dogg, Kylie Jenner, Lil Wayne, entre otros.

“Soy la primera latina, boricua en ser dueña de una estación, así que me estoy estableciendo como mujer empresaria”.

La estación es gratis y, básicamente, es escuchar el playlist de Pili. “Es mi manera de compartir mi gusto musical, así que vas a escuchar desde blues, hasta reggae, música indie, rock”, detalló vía Zoom.

Este nuevo rol lo lleva de la mano con la conducción del podcast bilingüe “Pili, Raúl y la música”, en el que mantiene la conexión con el ámbito del entretenimiento y las artes, que siguen siendo tu tema preferido. En su propia estación, igualmente, dirige la conversación en el espacio “Truth & Tones”, en el que convoca a influencers culturales, entre estos, productores, músicos, pintores, diseñadores de moda. “Es gente que ha hecho un impacto positivo en nuestra comunidad”, añadió.

El podcast bilingüe "Pili, Raúl y la Música" lo conduce junto con el DJ Raúl Campos.

“Estoy superocupada, pero bien contenta y también orgullosa... Es tan importante que uno se mantenga abierto a la vida, a que la vida te sorprenda, y me siento orgullosa de que he aceptado los retos de la vida, y si algo no funcionó, pues vamos a tratar esto por acá”, expuso.

Su trabajo lo complementa con un estilo de vida de mucha disciplina en torno a su salud física y mental. Es una rigurosidad que fue madurando a medida que profundizó en la meditación, el yoga y el ejercicio que practica desde la infancia con el deporte del tenis y el baile. “Soy una persona activa, con mucha adrenalina y de alguna forma tengo que soltar eso y lo hago a través del ejercicio”, comentó.

La condición de diabetes de su padre y el cáncer de colon de su madre, ambos fallecidos el año pasado, elevaron aún más la importancia que daba al cuidado personal. “Vi a través de unos 15 años un suicidio lento, porque sabes que esta condición (diabetes) que muchos puertorriqueños y latinos en general sufren, la puedes controlar si te ejercitas y seleccionas una mejor alimentación, y vi a mi papá tan adicto al azúcar, a las cosas fritas... Me dolió muchísimo ver a papi ir por este camino de autodestrucción, entonces lo tomé bien personal, así que esto del wellness no es para verme mejor, o sentirme mejor, sino para mandar un mensaje a nuestra comunidad latina, de que es importante que muevas tu cuerpo, que hagas tus decisiones alimentarias un poquito más en serio”.

En su intento por probar suerte en la actuación, descubrió que su imagen de latina blanca y rubia no encontraba espacio dentro de los estereotipos de Hollywood.

Libertad impensada

Pili Montilla, en el plano, personal, se encuentra en una etapa de transición tras el fallecimiento de sus padres. Experimenta esa sensación de vacío y también de nostalgia de saber que la casa donde creció junto con su familia, ya no está.

“Hay un vacío que digo, ‘Wow, es que no tengo casa en Puerto Rico’. Quiero invertir en una propiedad en Puerto Rico, pero ya no es lo mismo. Estoy pasando por ese proceso y es difícil, porque siento un vacío”, compartió.

A la vez la presentadora vive una nueva libertad, que deriva en amor propio y en un redescubrimiento de su feminidad. “Algo ha cambiado en mí y me siento más libre de expresarme mejor, y creo que mucho tiene que ver con el fallecimiento de mis padres, y una liberación que no me esperaba”, dijo.

“Me siento más libre que nunca, y me encuentro también en un momento en que me estoy gozando mi sensualidad, gozándome ser una mujer latina con curvas, gozando mi edad, gozando esta etapa de mi vida”, subrayó.