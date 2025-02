El piloto Raúl Aldana contó que trabajó para el cantante Luis Miguel dos años antes de que emprendiera su última y más exitosa gira. Sin embargo, reveló que durante ese periodo el intérprete de “Ahora te puedes marchar” quedó adeudando cinco vuelos privados. En ese momento, la manejadora del “Sol de México” dijo a la agencia a cargo de este servicio que el artista tenía muchas deudas. Sin embargo, ahora que su carrera está prosperando nuevamente, Aldana pide que pague por los viajes pendientes.

El piloto fue entrevistado por “Ventaneando” donde reveló que además de trabajar con Luismi, ha ofrecido sus servicios a otros famosos como Paulina Rubio, Angélica Rivera y sus hijas, y Roberto Palazuelos, también conocido como “el Diamante negro”. Sin embargo, detalló que trabajó con Luis Miguel durante 2019 a 2021, época en que el cantante de “Cuando calienta el sol” enfrentaba una de las crisis financieras más complejas de su carrera, como le confió su mánager.

Las deudas del “Sol” no afectaron los pagos que Aldana y su equipo recibieron por su trabajo, al menos, cuando la promotora de conciertos, Ocesa, se hacía cargo de ese gasto. “Evidentemente, estas últimas dos giras no estuvimos con él. Ocesa fue la que nos pagó prácticamente toda la gira. Debía más de 46 conciertos, tuvo problemas con el Auditorio Nacional y un día se acercó la mánager y nos dijo: ‘Luis Miguel debe más de 46 conciertos, no tiene dinero’”.

Ya sin la financiación de Ocesa, el equipo de Luis Miguel lo contactó para que se encargaran de cinco vuelos más, uno dentro de México y los otros cuatro a través de los alrededores de España. Fue en la estancia en el país europeo cuando, de pronto, Aldana y su equipo perdió toda comunicación con “Micky”, de quien no volvieron a saber, pues luego de no liquidar los cinco vuelos, no los contactó para que trabajaran para él durante el “Luis Miguel Tour 2023-2024”.

“Lo más crítico de esto es que de repente ya no supimos nada de él, porque normalmente se baja del destino (y) nosotros teníamos una buena referencia, dejamos el avión ahí, más de 10 días parado, luego nos regresamos con el avión vacío”, aseguró.

El piloto confió que el valor de los viajes equivale a 300 mil dólares. Pese al tiempo que ha pasado, el piloto afirmó que no buscan cobrar intereses, y que su único objetivo es recibir el dinero por los servicios que ofreció. “Realmente el cálculo de los 300 mil dólares está basado en los vuelos que hicimos, la empresa no está en ese mood de abusar, no está en ese perfil. Lo que queremos es que pague”.

Sin embargo, aclaró que aún quiere “seguir teniéndole de cliente”. “¿Cómo no? Por supuesto”, afirmó. En tanto, aseguró que cuenta con pruebas que avalan que la deuda existe, como planes de vuelo y las bitácoras de los aviones. Pese a esta situación, el piloto ni siquiera mostró molestia con el “Sol”, pues cree que, probablemente, él no tenga ni idea de lo sucedido y que la responsabilidad sería de su equipo. “Yo estoy casi seguro que no es Luis Miguel, yo siento que es más su oficina, una mala administración”, aseveró.

En la espera de saldar cuentas, Aldana confió que le gustaría trabajar nuevamente con Luis Miguel debido a que siempre se dirigió a ellos con suma amabilidad, respeto, y lo describió como la persona más humilde.

“Luis Miguel, con nosotros, siempre fue muy amable. En el medio aeronáutico siempre ha tenido una fama de un caballero. Es la persona más sencilla que te puedes encontrar en la vida”, destacó. Tampoco perdió la oportunidad de revelar que, durante el tiempo que trabajaron con él, el cantante siempre estuvo acompañado de una mujer, que cuidaba cada uno de los detalles, lo que hacía sentir mucha seguridad a Luismi.

“Su nana es, prácticamente, como su mamá, tenía mucho cariño con ella, siempre estaba acompañado de ella, si la camisa no se la daba ella, no se la ponía, porque a veces se cambiaba en el avión, muy linda la señora”, sostuvo.