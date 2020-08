View this post on Instagram

Me llaman a intensivo: "un paciente tiene un rash." Paso a ver la paciente y el rash emula moretones, le coge la espalda, la axilla y partes del cuello. Me acordé de una canción de Ab Soul que dice "Got Steven Johnson's Syndrome when I was 10 years old, 80% fatality rate at that time ain't that some shit... Pensé "esto no es un rash, esto es Steven Johnson" y así fue. Busquen sobre la condición y fotos en google para que vean que puede pasar si uno no se da cuenta y actúa rápido.👀😎🔥 Creo que esta fue la primera que me sentí orgulloso de estar trabajando y haciendo lo que estoy haciendo. Muchas veces dudamos de uno mismo y pasamos años estudiando y buscando el momento perfecto para decir "estoy listo" pero si no te tiras nunca sabrás. Oye y trabajando como médico sigo confirmando la importancia del arte honesto. Muchas canciones crean semillas, sea interés por una situación social o llamar a la mamá de uno; perdonar a alguien o buscar información de un prócer, deportista o una condición médica.🙏 @souloho3