El artista y médico puertorriqueño PJ Sin Suela viajó hasta Montego Bay, en Jamaica, una de las ciudades más afectadas por el huracán Melissa, que dejó decenas de muertos y una devastación generalizada.

Según relató en su cuenta de Facebook, el panorama que encontró tras el paso del ciclón de categoría cinco le recordó al vivido en Puerto Rico luego del huracán María: destrucción por todas partes, largas filas en las gasolineras y conductores estacionados en las autopistas buscando señal.

El cantante, que también ejerce la medicina, viajó a la isla caribeña con el propósito de brindar ayuda a las víctimas del desastre.

“Atendí a una paciente con déficit neurológicos, sin medicinas, con la presión en 220/160 y sin un hospital abierto cerca. Ayudé a un diabético con heridas abiertas, cubierto de fango, limpiando su casa pero sonriendo y positivo. Algo que me recordó mucho a casa y a la actitud dura e isleña que nos caracteriza. Agradecido de poder hacer esto fuera de Puerto Rico. Siempre quise trabajar con Doctors Without Borders, y se me está dando a mi manera, junto a gente que quiere dejar este mundo mejor. Así que seguimos”, relató sobre su experiencia.

PJ Sin Suela viaja a Jamaica para ayudar a víctimas del huracán Melissa ( Fotocaptura Facebook )

Con al menos 28 personas fallecidas y decenas de comunidades devastadas, Jamaica enfrenta ahora una de las peores crisis humanitarias de los últimos años. Las autoridades continúan con las labores de rescate y evaluación de daños mientras intentan restablecer los servicios básicos en la isla.