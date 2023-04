Luego de unas merecidas vacaciones que terminaron hace ya varios días, a la presentadora boricua Adamari López no se le ha visto recientemente en el programa matutino “Hoy Día” que transmite la cadena Telemundo lo que ha levantado muchos rumores.

Su ausencia se da luego de que recientemente se realizaran varios cambios en dicho espacio.

Sin embargo, la querendona de Puerto Rico aclaró el por qué de su ausencia y lo cuenta con lujos de detalles.

En una entrevista con El Diario New York desde la fiesta de Jacky Bracamontes de su portada de la exclusiva publicación Revista S, la boricua contó todo.

“Llegué a Miami, el sábado en la madrugada para acomodarme a lo que me tocaba, porque ya el lunes empezaba a trabajar. Me fui a hacer la prueba de COVID y salió positiva… Me la hice por fuera, y me salieron 2 negativa, pero no puedo volver al trabajo, porque la política de mi empresa, es que una vez sale positivo, tienes que salir, y quedarte fuera, aunque salga negativas afuera de tu prueba. No tengo COVID, pero no puedo volver a trabajar hasta el próximo lunes”, reveló la también actriz.

López comentó que le toca realizarse otra prueba y depende del resulatdo se le estaría viendo próximamente en el programa.