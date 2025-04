Cada 20 de abril, el legado de José José sigo vivo gracias al cariño de sus fans. Aunque no es una fecha oficial en el calendario, el Día Internacional de José José es adoptado por miles de fans como una ocasión especial para rendir tributo al “Príncipe de la Canción”, cuya música sigue vigente entre distintas generaciones.

¿Por qué el 20 de abril?

La elección de esta fecha no está ligada al nacimiento ni al fallecimiento del intérprete, sino a una de sus canciones más reconocidas: Me vas a echar de menos. En ella, una línea en particular ha motivado esta conmemoración:“Y me estarás llamando cada veinte de abril…”Desde entonces, ese día se ha convertido en símbolo del recuerdo, la nostalgia y la conexión emocional con el artista.

Celebración en el Parque de La China

Este 20 de abril de 2025, la celebración será en el Parque de La China, ubicado en la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco, donde José José pasó gran parte de su infancia. El evento, programado de 12:00 a 2:00 p.m., contará con un karaoke abierto para que los asistentes puedan interpretar sus canciones favoritas. Uno de los momentos más esperados será, sin duda, la entonación colectiva de Me vas a echar de menos.

La actividad no tendrá costo y está pensada como un espacio de reunión entre fans para compartir recuerdos, cantar y rendir homenaje a la música de José José.

Un mural para el recuerdo

Como parte de la jornada, se instalará un mural conmemorativo en el que los asistentes podrán colocar fotografías de seres queridos que extrañan, en un gesto que vincula el mensaje de la canción con experiencias personales. Esta propuesta ha sido difundida a través de redes sociales, donde se ha invitado al público a participar con imágenes impresas, velas o frases dedicadas.