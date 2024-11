El boxeador estadounidense Michael Gerard Tyson, también conocido como Iron Mike, Kid Dinamite y Mike Tyson, inició su formación como boxeador profesional en Nueva York, debutando en 1985 y, un año después, se convirtió en el campeón más joven de los pesos pesados.

En el año 2005, anunció que se retiraba del deporte con un récord de 50-6 y, desde entonces, participa solo en peleas de exhibición, como en el caso del boxeador mayor de edad Roy Jones Jr., con quien se enfrentó en el 2020, quedando en un empate.

Sin embargo, uno de sus enfrentamientos más esperados fue el que se transmitió el viernes 15, de noviembre por Netflix, en el que peleó contra el creador de contenido Jake Paul, siendo este último el ganador de la noche por decisión de los jueces, de acuerdo con ESPN.

Lo que lo llevó a la cárcel

Uno de los mejores momentos de Mike Tyson fue en 1990, cuando se convirtió en uno de los favoritos y una apuesta segura para los fanáticos del deporte, puesto que sorprendió al noquear al boxeador Buster Douglas en el décimo asalto del encuentro.

Sin embargo, su vida personal no estaba en una de sus mejores épocas, ya que su primera esposa, la actriz Robin Givens, dijo en una entrevista que estar casada con Iron Mike era “una tortura, un infierno puro”, llevándola a solicitar el divorcio en 1987 acusándolo de maltrato conyugal, según The New York Times.

Luego de la polémica que enfrentó por dichas declaraciones, en el año 1992 fue declarado como culpable de la violación a Desiree Washington, una joven universitaria y reina de Miss Black Rhode Island, quien en ese entonces tenía 18 años, de acuerdo con Newsweek.

La joven había conocido al boxeador durante el concurso Miss Black American que se llevó a cabo en Indianápolis en 1991. Su juicio se llevó a cabo a inicios de 1992, mismo año en el que se le condenó a seis años de prisión por las pruebas presentadas.

Pese a esto, Mike Tyson solo cumplió con tres años de su sentencia, porque fue liberado por buena conducta, saliendo con libertad condicional en 1995, defendiendo que era inocente, cuyo tema salió en su autobiografía “Undisputed Truth: My Autobiography”.

En dicha entrega, expresó su punto de vista y relató por qué se considera inocente, asegurando que “Ella lo sabe, Dios lo sabe y las consecuencias de sus acciones son algo con lo que tendrá que vivir por el resto de su vida”.