Días atrás, el nombre de la cantante Gloria Trevi se hizo tendencia en Twitter por una petición que se creó en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado en Ciudad de México.

Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su exmánager.

“Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos”, se lee en la primera parte de dicha petición.

En ella se muestran un viejo video en el que Trevi y Andrade están siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende a Sergio de los señalamientos del periodista que lo estaba cuestionando en aquel entonces.

A principios de febrero, Trevi revivió dos de los episodios más oscuros y difíciles de su vida, Sergio Andrade y la muerte de su hija Ana Dalay.

La cantante se considera una sobreviviente, no sólo de Andrade, de quien pensó estar enamorada, sino también de sus propios miedos, como el que tuvo de volverse a parar en un escenario tras salir de la cárcel.

En entrevista con el programa español “Viajando con Chester”, la cantante reconoció que estuvo 17 años bajo el dominio e influencia de Sergio Andrade, quien le golpeó el autoestima de tal forma que se sentía fea y no amada, dijo que a los 30 años se sentía decadente, y ahora, a sus 54, se siente espectacular y más joven que cuando tenía 20.

En enero se supo que tanto ella como Andrade fueron demandados por abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990, en Los Ángeles.