La presentadora de televisión Sonya Cortés exhortó a sus seguidores a reportar una cuenta que supuestamente está cobrando por un contenido que fue robado de su página de OnlyFans.

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, mostró la imagen de un perfil de X (antes Twitter) que contiene su nombre así como fotos de ella y enlaces a contenido íntimo por el que hay que pagar.

“Este perfil que aquí les presento es falso, no me pertenece, están cobrando dinero pues tienen un link para eso y me están robando mi contenido”, advirtió la también bachatera.

De hecho, aseguró que no tiene cuenta de X.

“Los puercos están sueltos lucrándose a cuenta mía. Reporten, reporten que estoy que si me cortan no boto sanre”, siguió diciendo en tono molesto.

A principios del pasado mes de diciembre, Sonya anunció la apertura de su cuenta en OnlyFans, una plataforma digital por suscripción donde muchas personalidades han ganado fama y dinero por su contenido explícito.

“Te tengo tremenda noticia. El Only de esta doña, sí, mi Only, arranca ya, así que bien pendiente a mis redes”, dijo la artista de 61 años a través de un reel.

La “Mami Sonya”, cuando llegó a sus seis décadas de vida el año pasado, afirmó en entrevista con Primera Hora que su edad eran los nuevos 40.

“Creo que los 60 son los nuevos 40 porque yo tengo que darle gracias a Dios que llegué a los 60 saludable, llena de vida. Me siento bien con Sonya”, sostuvo.

“Me dije ‘nada me quita mi paz’, y no solamente hablo de personas, sino también de situaciones. Situaciones que yo las respire y respire con dificultad, negativo, pa’fuera. Si Dios me ha dado la dicha de llegar a los 60 y sentirme tan bien, yo tengo que cuidar por Sonya como no cuidó nadie, porque nadie me ha cuidado. Yo he cuidado a todo el mundo menos a mí. Si llegué a los 60, es a quererme, a amarme y a cuidarme”, afirmó.

El próximo 17 de febrero cumplirá 62 años.

A través de su carrera, la querendona puertorriqueña se ha desempeñado como bailarina, cantante, presentadora, locutora y empresaria.