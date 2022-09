La familia de la supermodelo Cara Delevingne está preparando “intervenciones” para ayudarla luego de que despertara preocupaciones por su estado de salud mental y comportamientos erráticos.

Recientemente salieron a la luz varias fotografías de Cara en las que lució desaliñada y fuera de sí en el aeropuerto de Van Nuys de Los Ángeles donde, según se reportó, esperaba abordar un vuelo privado en el avión de Jay-Z. En redes sociales dichas fotografías, y otras más tomadas mientras fumaba una pipa en la calle, despertaron la preocupación de sus fanáticos en redes sociales y la de su familia.

Un amigo cercano le dijo a The Sun: " Todos estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido acumulando durante algunas semanas y la familia de Cara está involucrada” . Y agregó: “Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que pueda necesitar. Estuvo ‘quemando la vela’; en ambos extremos últimamente, y claramente está pasando factura”.

En las redes sociales circularon fotos donde se la vio en un mal estado de salud.

La modelo llamó la atención luego de ser vista esperando un vuelo en Los Ángeles tras asistir al festival Burning Man en el desierto de California donde no comió nada ni se bañó. “Acababa de pasar días en el desierto, sin comer y se veía desaliñada porque aún no había tenido tiempo de lavarse “, reveló una fuente a medios estadounidenses.

Fue fotografiada nerviosa y totalmente descontrolada sin haberse bañado por días, sin comer y al parecer con efectos de alguna sustancia. Otra fuente le dijo al Daily Mail que no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba el vuelo, y que se le vio hablando por teléfono desesperada , a veces agachándose suelta del cuerpo y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.

La promesa del modelaje , de 30 años, llegó al aeropuerto con su asistente y su perro Alfi. Cara vistió un conjunto casual desaliñado con camisa de Britney Spears y joggers negros con franjas de los colores del movimiento rastafari y sin zapatos. Por su parte, se dejó ver con el cabello sin cepillar, moretones en el cuerpo, signos de psoriasis agravados y marcadas ojeras. Cara Delevingne se una de las modelos más destacadas del mundo.

Supuestamente llegó dos horas tarde al vuelo y debido a su condición errática no se le permitió volar. Los asistentes bajaron su equipaje del jet privado de Jay-Z y más tarde se retiró del aeropuerto en una camioneta negra. Anteriormente, Cara llamó la atención por su condición médica y mental cuando se presentó en el programa de Jimmy Fallon temblorosa y cuando se le vio balbucear palabras incomprensibles en el programa Live With Kelly and Ryan.

Cara Delevingne fue, en sus inicios y hasta hace unos años, la top model del momento y una de las más aclamadas en la industria por decenas de marcas de lujo y revistas que querían colaborar con ella debido a su belleza y talento en las pasarelas y frente a las cámaras.

Tuvo sus momentos de gloria entre 2012 y 2013, cuando iba comenzando en el modelaje a los 20 años y cuando comenzó a sumar 15 portadas Vogue, comerciales lucrativos, desfiles de alto perfil como el de Victoria’s Secret y Chanel . Luego de su gran debut, Cara reveló que no quería ser modelo y que lo que quería hacer en la vida era actuar o convertirse en baterista de una banda de rock.

“Unos años después, me di cuenta de que modelar no era bueno para mí física o emocionalmente y que tendría que probar cosas diferentes. El dinero no lo es todo. Llegas al punto en que dices: ‘Oh, he ganado dinero, pero estoy tan profundamente infeliz y sola’”.

En otra entrevista dijo: “Modelar no es satisfactorio. ¡No es! Especialmente cuando, la mayor parte del tiempo, no logras que se escuche tu voz. Siempre quise ser actriz. Eso siempre fue algo que supe desde que era una niña”.